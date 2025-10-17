أخبار الرياضة اليوم: فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية، مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر، الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة إيجل نوار

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا أكدت فيه متابعتها باهتمام بالغ ما تم تداوله بشأن محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية شبابها ورياضييها من أي محاولات استغلال أو تجنيس غير قانونية.

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن دور النادي لا يقتصر على كونه مؤسسة رياضية فحسب، بل يمتد لأداء دور وطني ومجتمعي عبر مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أثبتت نجاحها خلال العامين الماضيين من خلال العديد من المبادرات التي تعكس رسالة الأهلي وقيمه الإنسانية.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2025، والتي شهدت تواجد لاعبتين مصريتين هما حبيبة عصام مهاجمة فريق سيدات الأهلي، وحبيبة صبري حارسة مرمى نادي مسار.

شهد نادي 6 أكتوبر الرياضي نجاح تجربة التصويت الإلكتروني بالجمعية العمومية، والتي جاءت في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة للتحول الرقمي وتحديث منظومة العمل داخل الأندية الرياضية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي المقرر لها مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

منتخب مصر، كشفت الشركة المنظمة لـ دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل، عن مواعيد مباريات المنتخبات الأربع المشاركة فيها وهي مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران.

اجتمع المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الأخير على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي غدا.

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عودة النجم المصري عمر مرموش إلى تدريبات الفريق بعد غياب استمر منذ إصابته في الركبة خلال مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في سبتمبر الماضي.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لمباراة إيجل نوار البوروندي المقرر لها الرابعة عصر غد السبت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

