غزل المحلة يحقق فوزه الثاني في الدوري على حساب كهرباء الإسماعيلية (صور)

حقق فريق غزل المحلة فوزا هاما علي حساب نظيره نادي كهرباء الإسماعيلية، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق غزل المحلة اللاعب أحمد شوشة في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

وكان عصام الفيومي لاعب كهرباء الإسماعيلية تلقي طرد في الدقيقة 32 بعد الحصول علي بطاقتين صفرتين.

ويعد فوز غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية هو الثاني لزعيم الفلاحين هذا الموسم، حيث لم ينتصر الفريق من قبل سوا في لقاء وحيد أمام الإسماعيلي.

تشكيل غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، يحيى زكريا، أحمد شوشة، عبدالرحيم عمورى.

خط الوسط: مورى توريه، معاذ عبدالسلام، عبدالرحمن رمضان.

خط الهجوم: عبد اللطيف جريندو، سعيدو كيبو، رشاد العرفاوى.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد هجرس.

خط الدفاع: محمد ياسين، كريم يحيى، عصام الفيومى، يوسف جلال.

خط الوسط: سيف الخشاب، كريم أشرف، إسلام عبدالنعيم، يوسف جلال.

خط الهجوم: محمد أوناجم، مامادوا سيلا.

مباراة غزل المحلة وكهرباء إسماعيلية بالدوري

ويدخل غزل المحلة هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل الإيجابي أمام فريق الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت 4 أكتوبر الجاري قبل التوقف الدولي.

بينما يدخل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة المباراة بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-2، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ترتيب غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية بالدوري

وبهذا الفوز يحتل فريق غزل المحلة المركزالعاشر برصيد 14 نقطة، فيما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط.

