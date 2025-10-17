بعثة الأهلي تلبي دعوة السفيرة المصرية في بوروندي

حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بوروندي، وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي في بوجومبورا، مساء اليوم على تلبية دعوة السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، على مأدبة عشاء بمنزلها، وذلك على هامش مباراة الأهلي وإيجل نوار، التي تقام غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحضر من مسؤولي السفارة عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض، ونجم الدين البطران السكرتير الثالث.

وخلال اللقاء دار حوار عن بوروندي وأجواء المعيشة المختلفة، وأثنت السفيرة على التنظيم المثالي لبعثة الأهلي، مؤكدة أن هذا ليس غريبًا على فريق بحجم وتاريخ النادي وبطولاته على المستويين المحلي والقاري.

كما حرص الدكتور محمد شوقي على توجيه الشكر للسفيرة المصرية وطاقم السفارة، مشيدًا بالجهود المبذولة سواء عند استقبال البعثة فور وصولها عصر الخميس الماضي في مطار بوجومبورا، وقيام وفد السفارة بمرافقة الفريق سواء في الفندق أو ملعب التدريب، وتوفير كل ما يلزم لراحة بعثة الأهلي وتلبية احتياجاتها.

وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور محمد شوقي السفيرة أميرة عبد الرحيم، سفيرة مصر في بوروندي، درع وشعار الأهلي، كما أهدى عبد الحميد الرافعي الوزير المفوض درع الأهلي، قبل أن يلتقط الجميع الصور التذكارية.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر غد السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.