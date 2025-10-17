السبت 18 أكتوبر 2025
استعدادا لأمم إفريقيا، مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، كشفت الشركة المنظمة لـ دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل، عن مواعيد مباريات المنتخبات الأربع المشاركة فيها وهي مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين) 

منتخب أوزبكستان، فيتو
منتخب أوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يستعد لأمم إفريقيا

وتشهد البطولة الأفروآسيوية مشاركة 4 منتخبات على رأسها منتخب مصر والرأس الأخضر من أفريقيا، ومنتخبي إيران وأوزباكستان من آسيا، والمنتخبات الأربعة تأهلوا بالفعل لمنافسات كأس العالم 2026، وهو ما يجعل البطولة احتكاكا قويا للفراعنة قبل خوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب.

تضمن اتفاقا اتحاد الكرة مع اللجنة المنظمة على أن يواجه منتخب مصر نظيره أوزباكستان، على أن يلتقي المنتخب الإيراني نظيره الرأس الأخضر، ثم يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية، على أن يواجه يخوض الخاسران مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب مصر بدولة الإمارات في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر، يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخبينم أحدهما أفريقي والآخر آسيوي.

