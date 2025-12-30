سلطنة عمان توجه رسالة لـ السعودية والإمارات بشأن اليمن

18 حجم الخط

السعودية والإمارات، أكدت سلطنة عمان أن تحقيق السلام في اليمن لن يتم إلا عبر حلول سياسية توافقية، تشمل جميع الأطراف، مشددة على أن أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد المعاناة الإنسانية، في ظل أزمة ممتدة ألقت بظلالها على اليمن والمنطقة بأسرها.

دعوة سلطنة عمان إلى التفاهم والتراضي بما يخدم مصلحة اليمن ودول الجوار

وأعربت السلطنة عن أملها في الوصول إلى تفاهمات قائمة على التراضي بين الأطراف اليمنية، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويحفظ الأمن الوطني لدول الجوار، مؤكدة أن استقرار اليمن يمثل ركيزة أساسية لأمن الإقليم ككل.

الحوار طريق أمثل لمعالجة القضايا العالقة

وشددت سلطنة عمان على ضرورة معالجة كافة القضايا الخلافية بالتي هي أحسن، عبر اعتماد لغة الحوار وتغليب العقل والحكمة، باعتبار أن الحوار الشامل هو الأداة الأكثر فاعلية لإنهاء النزاعات وتحقيق تسويات مستدامة تخدم مستقبل اليمن.

متابعة حثيثة للتطورات ودعوة لضبط النفس

وأوضحت السلطنة أنها تتابع التطورات المتسارعة في الساحة اليمنية عن كثب، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، والعمل على تهدئة الأوضاع بما يفسح المجال أمام جهود الوساطة والمساعي السياسية.

عمان تؤكد ضرورة إنهاء جذور الأزمة لا الاكتفاء بإدارة تداعياتها

وأكدت سلطنة عمان أهمية إنهاء مسببات الأزمة اليمنية من جذورها، مشيرة إلى أن الحلول الجزئية أو المؤقتة لن تؤدي إلى سلام دائم، ما لم تُعالج الأسباب الأساسية للصراع بشكل شامل وعادل.

احترام سيادة اليمن وإرادة شعبه

واختتمت السلطنة موقفها بالتشديد على أهمية احترام سيادة الجمهورية اليمنية وأمنها ووحدة أراضيها، وضرورة احترام إرادة أبناء اليمن في تقرير مستقبلهم بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية، بما يضمن سلامًا عادلًا ومستدامًا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان،: نأمل اتخاذ الإمارات الخطوات المأمولة للحفاظ على علاقتنا

دعم سعودي كامل لمجلس القيادة اليمني

وتابع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان: ندعم بشكل كامل رئيس مجلس القيادة اليمني وحكومته، مؤكدًا: لن نتردد في أي إجراء لمواجهة ما يمس أمننا الوطني.

وواصل: نأمل أن تسود الحكمة ومبادئ الأخوة وحسن الجوار، ونأسف لما آلت إليه جهود التهدئة باليمن.

وشدد مجلس الوزراء السعودي، على تأكيده التمسك بموقف المملكة العربية السعودية الداعم لسيادة اليمن واستقلال قراره الوطني، مشددًا على أهمية احترام مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تعقيد المشهد السياسي أو العسكري داخل البلاد.

مطالبة سعودية صريحة بخروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة

وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن تستجيب دولة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بخروج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتهيئة الأجواء أمام استقرار الأوضاع، وتعزيز سلطة الدولة، وتفادي أي تصعيد ميداني جديد.

دعوة لوقف أي دعم لأطراف خارج إطار الشرعية

كما شدد المجلس على ضرورة استجابة الإمارات لطلب اليمن إيقاف أي دعم لأي طرف آخر داخل اليمن، في إشارة إلى القوى غير المنضوية تحت مظلة الشرعية، مؤكدًا أن توحيد الجهود خلف الحكومة اليمنية هو السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة البلاد ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقسامات.

الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب عملها في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيانها: "بالإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء الموافق 30/ 12/ 2025 حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن، ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية".

وأكدت وزارة الدفاع أن "دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".

وأكدت وزارة الدفاع أن "دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعما للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف".

وتشير الوزارة إلى أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة، ضمن جهود مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".

وتابع البيان: "نظرا للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء عمل ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.