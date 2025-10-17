السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

شبيبة القبائل يقترب من دور المجموعات بثلاثية نظيفة في مرمى الاتحاد المنستيري

شبيبة القبائل
شبيبة القبائل

قطع فريق شبيبة القبائل الجزائري شوطا كبيرا نحو التأهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق فوزا ثمينا على الاتحاد المنستيري التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الطيب المهيري ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة.

مباراة شبيبة القبائل والاتحاد المنستيري

وشهدت المواجهة تفوق واضح لشبيبة القبائل في الشوط الثاني، بعد نهاية النصف الأول بالتعادل السلبي، حيث افتتح مهدي مرغم التسجيل في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف لحلو أخريب الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد هجمة مرتدة منظمة، قبل أن يختتم السنغالي باباكار سار ثلاثية الفريق الجزائري في الدقيقة 89، ليحسم الضيوف انتصار كبير خارج الديار.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين 

وبهذا الفوز، يضع شبيبة القبائل قدما في دور المجموعات قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب حسين ايت أحمد بالجزائر، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدفين للتأهل رسميا.

دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل الجزائري شبيبة القبائل الاتحاد المنستيري

