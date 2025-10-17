اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل مع الفيحاء 1-1 بالدوري السعودي

تعادل اتحاد جدة مع نظيره الفيحاء بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب المجمع في الجولة الخامس من دوري روشن السعودي.

وسجل هدف الفيحاء اللاعب ساكالا في الدقيقة 45، وتعادل الاتحاد في الدقيقة 64 عن طريق أحمد الغامدي.

وأهدر كريم بنزيما ركلة جزاء لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 88.

تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، سعد الموسى، دانيلو بيريرا، الجليدان

وسط الملعب: فابينيو، كانتي، فيصل الغامدي

خط الهجوم: ستيفين بيرجوين، موسى ديابي، كريم بنزيما

ترتيب الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي

وبتلك يتواجد الاتحاد في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

