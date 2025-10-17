شوط أول سلبي بين غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق غزل المحلة مع نظيره نادي كهرباء الإسماعيلية، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق غزل المحلة، نظيره كهرباء الإسماعيلية على ملعب المحلة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، يحيى زكريا، أحمد شوشة، عبدالرحيم عمورى.

خط الوسط: مورى توريه، معاذ عبدالسلام، عبدالرحمن رمضان.

خط الهجوم: عبد اللطيف جريندو، سعيدو كيبو، رشاد العرفاوى.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد هجرس.

خط الدفاع: محمد ياسين، كريم يحيى، عصام الفيومى، يوسف جلال.

خط الوسط: سيف الخشاب، كريم أشرف، إسلام عبدالنعيم، يوسف جلال.

خط الهجوم: محمد أوناجم، مامادوا سيلا.

مباراة غزل المحلة وكهرباء إسماعيلية بالدوري

ويدخل غزل المحلة هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل الإيجابي أمام فريق الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت 4 أكتوبر الجاري قبل التوقف الدولي.

بينما يدخل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة المباراة بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-2، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ترتيب غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية بالدوري

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، جمعها بعد أن خاض 10 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 8 مباريات وتلقى الخسارة في مباراة أخرى.

فيما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط بعد أن خاض 9 مباريات نجح في الفوز بمباراتين وتعادل في مثلها وتلقى الخسارة في 5 مباريات أخرى.

