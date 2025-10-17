الخطيب: الأهلي بيت لكل أبنائه ومشروع الاستاد يسير بخطى ثابتة

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن دور النادي لا يقتصر على كونه مؤسسة رياضية فحسب، بل يمتد لأداء دور وطني ومجتمعي عبر مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي أثبتت نجاحها خلال العامين الماضيين من خلال العديد من المبادرات التي تعكس رسالة الأهلي وقيمه الإنسانية.

تصريحات الخطيب

وخلال ندوة لقائمته الانتخابية بفرع الأهلي بالتجمع الخامس، أعلن الخطيب عن مشروعات جديدة للمؤسسة، من بينها مشروع بيت الأهلي الذي يأتي استكمالًا لمسيرة العطاء التي يتبناها النادي، مؤكدًا أن شعار المؤسسة “الأهلي للجميع” يعكس الوحدة والانتماء داخل النادي لكل أبنائه ولاعبيه والعاملين فيه، كما وجه الشكر إلى مجلس أمناء المؤسسة على جهودهم في مجالات العمل الخيري والمجتمعي، مؤكدا استمرار الأهلي في دعم الفئات الأكثر احتياجا والمساهمة في تنمية المجتمع المصري.

وعن مشروع استاد الأهلي، أكد الخطيب أن هذا المشروع يمثل الحلم الأكبر لجماهير النادي، موضحا أن تنفيذه يسير بخطى ثابتة بفضل جهود شركتي الأهلي للمنشآت الرياضية والقلعة الحمراء، اللتين تعملان أكثر من 14 ساعة يوميا، لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة.

كما وجه رئيس الأهلي الشكر للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين ولجان التخطيط على جهودهم المخلصة، مؤكدًا أن الجميع يعمل وفق رؤية واحدة للحفاظ على ريادة الأهلي محليًا وقاريًا. وخصّ بالتحية أولياء أمور اللاعبين واللاعبات من ذوي القدرات الخاصة، معربًا عن تقديره لما يقدمونه من دعم وجهد استثنائي، وعرض فيلمًا قصيرًا يوثق نجاحاتهم وأنشطتهم داخل النادي.

وأشاد الخطيب أيضًا بما يقدمه قطاع النشاط الرياضي، مشيرا إلى جهود رؤوف عبد القادر خلال فترة توليه الإدارة، وكذلك خالد العوضي الذي واصل العمل بنفس الروح والكفاءة، مطالبا بالاستمرار في تطوير القطاع والحفاظ على مكانة الأهلي الرائدة في مختلف الألعاب الرياضية.

