الكونفيدرالية، المصري يتعادل سلبيا مع الاتحاد الليبي في الشوط الأول

تعادل فريق المصري مع نظيره الاتحاد الليبي سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، مساء اليوم الجمعة، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. 

وتبادل الفريقين الهجمات طوال زمن الشوط الأول علي أمل تسجيل هدف التقدم لأي منهم لكن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح. 

تشكيل المصري أمام الاتحاد الليبي 

 محمود حمدي لحراسة المرمى.

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر 

محمود حمادة، مصطفى أبو الخير  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، حسن علي، أحمد القرموطي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد  صلاح محسن.

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم، بونور موجيشا، عمر الساعي، ميدو جابر  ، منذر طمين، كينجسلي ايدوو 

مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

ويسعى فريق المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز والعودة بنقاط اللقاء الثلاث للاقتراب من التأهل قبل موقعة الإياب لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق الليبي الساعي أيضا لنفس الهدف. 

طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد  الليبي والمصري بالكونفيدرالية

ويدير مباراة المصري والاتحاد الليبي طاقم ينتمي إلى دولة الجابون ويضم كل من  تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أموس ندونج ومساعد الحكم الثاني أوريل أوندو، فيما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع، بينما يتولى سيبيت ليبراتو  من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، ويتولى الصومالي  عويس أحمد  مهام مراقبة التحكيم.

