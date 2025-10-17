تضم مصريتين، كاف يعلن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا لعام 2025، والتي شهدت تواجد لاعبتين مصريتين هما حبيبة عصام مهاجمة فريق سيدات الأهلي، وحبيبة صبري حارسة مرمى نادي مسار.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا 2025

وضمت قائمة المرشحات إلى جانب الثنائي المصري، كلا من:

الغانية ستيلا نياميكي

المغربية ضحى المدني

النيجيرية شاكيرات أبيديمي مشهود

السنغاليتين أدجي ندياي وإستر ماسكي

التنزانية وينفريدا جيرالد

الزامبيتين ميرسي شيباسولا وروث موكوما

ومن المقرر أن يُعلن “كاف” عن الفائزة بجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في القارة، وسط ترقب كبير لمواصلة التألق المصري في المحافل القارية.

