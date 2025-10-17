الجمعة 17 أكتوبر 2025
جوارديولا يزف بشرى سارة عن عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عودة النجم المصري عمر مرموش إلى تدريبات الفريق بعد غياب استمر منذ إصابته في الركبة خلال مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في سبتمبر الماضي.

عمر مرموش 

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي: “عمر مرموش وآيت نوري تدربا بالأمس وهما في حالة أفضل بكثير، إنهما قريبان من العودة”.

وغاب مرموش منذ إصابته، حيث لعب هذا الموسم 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي بإجمالي 150 دقيقة، وساهم خلالها في هدف وحيد.

وعن لاعبين آخرين، أشار جوارديولا إلى أن مشاركة رودري لم تتحدد بعد لأنه ليس جاهزًا لمباراة الغد، فيما تحدث عن كوفاسيتش قائلًا: “لقد لعب مع منتخب كرواتيا 50-60 دقيقة، وسيمنحنا تدريجيًا لحظات ودقائق مميزة، المهم أن يعود للجاهزية الكاملة”.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي 

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون يوم السبت المقبل على ملعب الاتحاد، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة، والخسارة في مباراتين.

