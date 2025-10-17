مواجهات مصيرية.. تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة إيجل نوار.. الأحمر يسعى لكسر عقدة بوروندي.. وتوروب يبحث عن انطلاقة على خطى فايلر وكولر

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة نظيره فريق إيجل نوار البوروندي، السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل مران الأهلي الختامي لمواجهة إيجل نوار

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة إيجل نوار البوروندي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تقام غدًا السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد بوجومبورا الدولي «إنواري» في مدينة بوجومبورا.

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها، واستغرق قرابة ساعة وربع الساعة، وشهد في بدايته فترة إعداد بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية الخططية الخاصة بمباراة الغد.

كما عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

توروب يأمل في انطلاقه فايلر وكولر

ويستهل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مشواره الرسمي مع الفريق الأحمر بمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليواصل بذلك تقليد خاص أصبح سمة في بدايات مدربي القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.

فقد جاءت البداية الإفريقية علامة مشتركة بين توروب وسابقيه السويسريين رينيه فايلر ومارسيل كولر، حيث خاض الثنائي أولى مبارياتهما الرسمية مع الأهلي في الدور ذاته من البطولة القارية.

وشهدت انطلاقة فايلر مع الأهلي في 14 سبتمبر 2019 فوز خارج الديار على كانو سبورت الغيني بنتيجة 2-0، أما مارسيل كولر، فقد بدأ رحلته مع الأهلي في 9 أكتوبر 2022 أمام الاتحاد المنستيري التونسي، ونجح في تحقيق فوز ثمين بهدف نظيف.

وبذلك يسعى توروب إلى تكرار نفس البداية الموفقة على الصعيد الإفريقي، وإثبات جدارته بقيادة الفريق في أول اختبار رسمي له، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة في تحقيق إنطلاقة قوية بتلك النسخة من البطولة.

الأهلي يسعي لكسر عقده بوروندي

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق فوزه الأول تاريخيا على الأراضي البوروندية، وكسر سلسلة النتائج السلبية التي لاحقته في عدد من الدول الأفريقية خلال مشاركاته القارية السابقة.

وتعد بوروندي واحدة من 11 دولة أفريقية لم ينجح الأهلي في تحقيق أي انتصار بها، حيث اكتفى الفريق الأحمر بالتعادلات أو تلقى الهزائم في جميع زياراته السابقة لتلك الملاعب.

الفوز يغيب عن الأهلي في 11 دولة إفريقية

وفيما يأتي تستعرض فيتو لكم سجل مواجهات الأهلي في 11 دولة إفريقية لم ينجح الأحمر في تحقيق الفوز بها وهم:

جنوب أفريقيا: خاض الأهلي 16 مباراة، تعادل في 10 منها وخسر 6، دون أي فوز.

بنين: اكتفى الأهلي بالتعادل 1-1 مع فريق دراجونز في المواجهة الوحيدة بينهما.

بوروندي: خسر الأهلي أمام فيتالو البوروندي بنتيجة 2-1 في آخر مواجهة بينهما.

إريتريا: سقط الأهلي أمام البحر الأحمر الإريتري بهدف دون رد.

إثيوبيا: خاض الأهلي ثلاث مباريات، تعادل مرتين أمام البن الإثيوبي وخسر من جيما أبا جيفار.

غينيا: تعادل الأهلي سلبيًا مع حوريا كوناكري في المواجهة الوحيدة بينهما.

مالي: خسر الأهلي أمام الملعب المالي، وتعادل مع دجولبيا دون تحقيق أي انتصار.

موزمبيق: تلقى الأهلي هزيمة بهدف دون رد أمام ماتشيدجي.

السنغال: تعادل الأهلي مع جان دارك في مباراة وخسر الأخرى.

زامبيا: خاض الأهلي 8 مباريات، خسر 4 منها وتعادل في 4 دون أي فوز.

الصومال: تعادل الأهلي في مباراتين أمام هورسيد والأشغال.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.