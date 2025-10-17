رئيس بيراميدز يوجه رسالة مهمة للاعبين قبل موقعة السوبر الإفريقي (صور)

اجتمع المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الأخير على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي غدا.

مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وقال رئيس النادي للاعبين إن بيراميدز أصبح في مكانة رائعة في القارة الأفريقية والعالم بعد تحقيق الألقاب الأخيرة، وبفضل مجهود كل اللاعبين وأفراد النادي وصلنا إلى هذه المكانة التي نستحقها بكل تأكيد، مشددا على أن مواجهة الغد هي فرصة رائعة لإثبات أحقيتنا بما وصلنا إليه ووضع بيراميدز في مكانة أفضل في حاضر وتاريخ القارة.

أكد رئيس النادي أن كل فرد من عائلة بيراميدز أصبح في مكانة أفضل بإخلاص ومجهود كل شخص في هذه المنظومة، وفرصتنا كبيرة غدا في حصد بطولة قارية أخرى تعزز مكانة النادي قاريا وتضيف إلى تاريخ النادي في الإنجازات داخل القارة السمراء.

شدد على أن الجميع سيجتهد للفوز بالبطولة واستغلال تلك الفرصة التاريخية لوضع النادي في مكانة أفضل بوصفنا ممثل مصر في السوبر وهو على ثقة بأن كل لاعب في المنظومة يؤدي المطلوب منه بكل تأكيد من أجل تاريخ ومكانة النادي ومن أجل تاريخ ومكانة كل فرد شخصيا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.