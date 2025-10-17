السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس بيراميدز يوجه رسالة مهمة للاعبين قبل موقعة السوبر الإفريقي (صور)

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

اجتمع المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الأخير على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي غدا.

مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

وقال رئيس النادي للاعبين إن بيراميدز أصبح في مكانة رائعة في القارة الأفريقية والعالم بعد تحقيق الألقاب الأخيرة، وبفضل مجهود كل اللاعبين وأفراد النادي وصلنا إلى هذه المكانة التي نستحقها بكل تأكيد، مشددا على أن مواجهة الغد هي فرصة رائعة لإثبات أحقيتنا بما وصلنا إليه ووضع بيراميدز في مكانة أفضل في حاضر وتاريخ القارة.

أكد رئيس النادي أن كل فرد من عائلة بيراميدز أصبح في مكانة أفضل بإخلاص ومجهود كل شخص في هذه المنظومة، وفرصتنا كبيرة غدا في حصد بطولة قارية أخرى تعزز مكانة النادي قاريا وتضيف إلى تاريخ النادي في الإنجازات داخل القارة السمراء.

شدد على أن الجميع سيجتهد للفوز بالبطولة واستغلال تلك الفرصة التاريخية لوضع النادي في مكانة أفضل بوصفنا ممثل مصر في السوبر وهو على ثقة بأن كل لاعب في المنظومة يؤدي المطلوب منه بكل تأكيد من أجل تاريخ ومكانة النادي ومن أجل تاريخ ومكانة كل فرد شخصيا.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان المغربي ممدوح عيد رئيس بيراميدز مباراة بيراميدز ونهضة بركان

مواد متعلقة

الخلود يكتسح النجمة 5-1 في دوري روشن السعودي

يورتشيتش يوضح حقيقة طلبه رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

يورتشيتش: بيراميدز قادر علي الفوز بالسوبر الإفريقي، وأطالب الجماهير بدعم الفريق (صور)

استمرار توافد أعضاء النادي المصري على اجتماع الجمعية العمومية العادية (صور)

بيراميدز بالزي الأزرق ونهضة بركان بالبرتقالي في السوبر الأفريقي (صور)

صلاح محسن يقود التشكيل المتوقع للمصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

إخواني صرف ويشارك في رسم ملامح ما بعد حرب غزة، من هو توفيق أبو نعيم المرشح لخلافة السنوار؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية