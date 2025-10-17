طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وديكيداها

ويتكون طاقم التحكيم من سمير قزاز حكم ساحة، ويعاونه كل من؛ زكريا برينسي وهشام آيت عبو مساعدين ومصطفى كشاف حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها الصومالي في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

موعد مباراة الذهاب بين الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

