السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجاح التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر

نجاح التصويت الإلكتروني
نجاح التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر

شهد نادي 6 أكتوبر الرياضي نجاح تجربة التصويت الإلكتروني بالجمعية العمومية، والتي جاءت في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة للتحول الرقمي وتحديث منظومة العمل داخل الأندية الرياضية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية.

وتُعد هذه التجربة أول تطبيق عملي لمنظومة التصويت الإلكتروني على لوائح الأندية، حيث تم تنفيذها بنجاح داخل نادي 6 أكتوبر، وسط إقبال كبير من الأعضاء الذين أشادوا بسهولة وسرعة عملية التصويت، ودقتها في حفظ البيانات وضمان الشفافية الكاملة في الإجراءات.

تعليق وزير الشباب والرياضة علي التجربة 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن نجاح تجربة التصويت الإلكتروني بنادي 6 أكتوبر يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للمنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميم التجربة في مختلف الأندية خلال الفترة المقبلة، لتكون نموذجًا في تسهيل مشاركة الأعضاء وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأوضح الوزير أن تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني يأتي في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والإدارة الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء داخل الأندية الرياضية.

وشهدت تجربة التصويت الإلكتروني مراجعة شاملة للتجهيزات الفنية والتنظيمية من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور مصطفى مقلد مدير عام الإدارة العامة للتسويق، والدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي أكتوبر، وبحضور الهيئة القضائية المشرفة على التصويت، ومجلس إدارة نادي أكتوبر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر عن سعادته لدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومتابعته المستمرة وحرصه الدائم على تقديم خدمات أفضل للأعضاء، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في نجاح التجربة وتنفيذها على الوجه الأمثل داخل النادي.

وأضاف أن نادي 6 أكتوبر هو أول نادٍ في محافظة الجيزة يطبق تجربة التصويت الإلكتروني في جمعيته العمومية، ليكون نموذجًا رياديًا في دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل داخل الأندية الرياضية.

كما أبدى أعضاء الجمعية العمومية بنادي 6 أكتوبر ارتياحهم الكبير لنجاح التجربة، مشيدين بجهود وزارة الشباب والرياضة في مواكبة التطور التكنولوجي وتيسير إجراءات التصويت بأسلوب عصري يعكس صورة مشرفة للتحول الرقمي داخل الأندية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادى 6 أكتوبر الرياضى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

توروب: الأهلي جاء إلى بوروندي من أجل الفوز، وأعرف الكثير عن إيجل نوار (فيديو)

حبيبة صبري لاعبة مسار تنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2025

بلدية المحلة تواصل السقوط، نتائج مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

تضم مصريتين، كاف يعلن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتقدم على وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

الخطيب: قائمة الأهلي في الانتخابات تضم مزيجًا من الخبرة والشباب

سفيرة مصر في بوروندي تحضر مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة إيجل نوار

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

بمشاركة وزراء وخبراء، جامعة القاهرة تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية