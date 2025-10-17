الجمعة 17 أكتوبر 2025
الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا (صور)

الأهلي
الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لمباراة إيجل نوار البوروندي المقرر لها الرابعة عصر غد السبت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة للمارد الأحمر في مستهل مشواره بالبطولة الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر غد السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

