ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي.. الخطيب رئيسا للأحمر لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا.. اتحاد طنجة يهدد الزمالك باللجوء لـفيفا

الأهلي
الأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي 

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا 

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري 

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

مصدر بالأهلي يرد على دعوى بطلان اعتماد العمومية الأخيرة 

نفت مصادر داخل الأهلي التقارير التي زعمت مؤخرًا بطلان إجراءات عمومية النادي الأخيرة التي شهدت اعتماد لائحة النظام الأساسي، مؤكدة أن الإجراءات تمت بشكل قانوني وصحيح مليون بالمائة.

اتحاد طنجة يهدد الزمالك باللجوء لـ"فيفا" بسبب مستحقات عبد الحميد معالي

دخلت أزمة جديدة أروقة نادي الزمالك، بعدما طالب نادي اتحاد طنجة المغربي إدارة القلعة البيضاء بسرعة سداد مستحقات صفقة اللاعب عبد الحميد معالي، المنتقل للزمالك مطلع الموسم الجاري.

نجم برشلونة: فخور بجذوري السورية وحلمي التتويج بالألقاب مع الفريق (فيديو)

خطف روني برداجي، المهاجم الشاب المنضم حديثا إلى برشلونة، الأنظار، ليس بمهاراته الكروية فحسب، بل بظهوره المميز متحدثا اللغة العربية بطلاقة خلال مقابلة إعلامية. 

لعدم اكتمال النصاب، الجمعية العمومية بنادى الصيد تفوض مجلس الإدارة فى اختصاصاتها 

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لـ نادي الصيد، برئاسة المستشار محمد النبوي، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادى بالدقي.

منتخب مصر يعلن قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر في هذا الموعد

يكشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن غدا عن قائمة لاعبي المنتخب لمعسكر أكتوبر.

محمد يوسف: لا صحة لما يقال عن الشحات ونسعى لتجديد عقود ثنائي الأهلي 

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توقيع عقوبة على حسين الشحات لاعب الفريق، مؤكدا أن كل ما تم تداوله غير صحيح.

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي 

قالت مصادر داخل الأهلي إن ياسين منصور المرشح على منصب نائب الرئيس فى انتخابات الأهلي المقبلة، لم يتواجد رفقة قائمة محمود الخطيب اليوم بسبب تواجده خارج البلاد، حيث كلف محاميه الخاص بتقديم أوراق ترشحه الرسمية إلى لجنة استقبال أوراق المرشحين لخوض الانتخابات.

