أخبار الرياضة اليوم: إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي.. الخطيب رئيسا للأحمر لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا.. اتحاد طنجة يهدد الزمالك باللجوء لـفيفا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

نفت مصادر داخل الأهلي التقارير التي زعمت مؤخرًا بطلان إجراءات عمومية النادي الأخيرة التي شهدت اعتماد لائحة النظام الأساسي، مؤكدة أن الإجراءات تمت بشكل قانوني وصحيح مليون بالمائة.

دخلت أزمة جديدة أروقة نادي الزمالك، بعدما طالب نادي اتحاد طنجة المغربي إدارة القلعة البيضاء بسرعة سداد مستحقات صفقة اللاعب عبد الحميد معالي، المنتقل للزمالك مطلع الموسم الجاري.

خطف روني برداجي، المهاجم الشاب المنضم حديثا إلى برشلونة، الأنظار، ليس بمهاراته الكروية فحسب، بل بظهوره المميز متحدثا اللغة العربية بطلاقة خلال مقابلة إعلامية.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لـ نادي الصيد، برئاسة المستشار محمد النبوي، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادى بالدقي.

يكشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن غدا عن قائمة لاعبي المنتخب لمعسكر أكتوبر.

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توقيع عقوبة على حسين الشحات لاعب الفريق، مؤكدا أن كل ما تم تداوله غير صحيح.

قالت مصادر داخل الأهلي إن ياسين منصور المرشح على منصب نائب الرئيس فى انتخابات الأهلي المقبلة، لم يتواجد رفقة قائمة محمود الخطيب اليوم بسبب تواجده خارج البلاد، حيث كلف محاميه الخاص بتقديم أوراق ترشحه الرسمية إلى لجنة استقبال أوراق المرشحين لخوض الانتخابات.

