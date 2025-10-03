الجمعة 03 أكتوبر 2025
إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

انتخابات الأهلي
انتخابات الأهلي

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

المرشحون لانتخابات الأهلي

محمود الخطيب «مقعد الرئيس» 

- ياسين منصور «مقعد النائب» - خالد مرتجي «مقعد أمانة الصندوق»

 وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - منار سعيد - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وسوف يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا خلال هذا الأسبوع لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

