رياضة

اتحاد طنجة يهدد الزمالك باللجوء لـ"فيفا" بسبب مستحقات عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي

دخلت أزمة جديدة أروقة نادي الزمالك، بعدما طالب نادي اتحاد طنجة المغربي إدارة القلعة البيضاء بسرعة سداد مستحقات صفقة اللاعب عبد الحميد معالي، المنتقل للزمالك مطلع الموسم الجاري.

عبد الحميد معالي

وكشفت مصادر خاصة لـ"فيتو"، أن النادي المغربي يدرس التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حال استمرار تجاهل سداد قيمة الصفقة المقدرة بـ500 ألف دولار، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

وكان الزمالك قد ضم اللاعب المغربي إلى صفوفه ضمن قائمة الفريق ليكون أحد العناصر تحت السن، مقابل 500 ألف دولار تسدد على دفعتين خلال موسمين، إلا أن النادي الأبيض لم يلتزم حتى الآن بتحويل أي جزء من المبلغ، رغم حلول موعد السداد منذ فترة.

الزمالك في معسكر مغلق بالإسماعيلية اليوم استعدادًا للقاء غزل المحلة

باسم مرسي: عمرو ناصر من أفضل صفقات الزمالك

وأشار المصدر إلى أن إدارة اتحاد طنجة فضلت في البداية التوصل إلى حل ودي، حيث خاطبت الزمالك خلال الساعات الماضية مطالبة بسرعة السداد، مع التأكيد على أنها لا ترغب في توتر العلاقات بين الناديين، لكنها في الوقت نفسه لن تتردد في طرق باب فيفا لحماية حقوقها إذا استمر الوضع كما هو.

