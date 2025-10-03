لعدم اكتمال النصاب، الجمعية العمومية بنادى الصيد تفوض مجلس الإدارة فى اختصاصاتها

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لـ نادي الصيد، برئاسة المستشار محمد النبوي، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادى بالدقي.

واستمرت عملية التوقيع فى كشوف التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنادى الصيد من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

الجمعية العمومية لنادي الصيد

وأكد المستشار محمد النبوي أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب توقيع 10 آلاف عضو، فيما شهدت الجمعية العمومية حضور 1388 عضو فقط من أصل 100 ألف و647 عضوا ممن لهم حق التوقيع، وبالتالى لم تكتمل الجمعية.

وأضاف رئيس اللجنة القضائية أنه بناء عليه تم تكليف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامى فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزى للمحاسبات.

الجمعية العمومية لنادي الصيد

وأشاد مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبد الله غراب، بتنظيم الجمعية العمومية، موجهين الشكر للإدارة التنفيذية بقيادة محمد غباشي المدير التنفيذي للنادي، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة محمود الصبروط.



كما وجه غراب الشكر لأعضاء النادي، مؤكدا أن تفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية تشريف للمجلس، واعدا بمواصلة قطار التطوير داخل منشآت النادي، من أجل خدمة كافة الأعضاء.

نادي الصيد يحقق 64 مليون جنيه فائضا بميزانية العام المالي 2025

فيما حقق نادي الصيد قفزة مالية تاريخية في العام المالي 2024/ 2025، بعدما سجّل فائضًا غير مسبوق بلغ 64 مليون جنيه، وبزيادة قدرها 20 مليون جنيها عن فائض العام الماضي الذي بلغ 44 مليون جنيه.

وقّع المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي، على الميزانية والحساب الختامي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة الملحوظة مقارنة بالعام الماضي تعكس ثمرة رؤية مجلس الإدارة وخططه الطموحة، وتعزز الثقة في قدرة المجلس والجهاز التنفيذي على مواصلة تحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة، بما يلبي تطلعات أعضاء النادي الكرام، كما يبرز نجاح مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في تعزيز الأداء المالي للنادي.

مجلس إدارة نادي الصيد والإدارة التنفيذية

وأشاد المهندس عبد الله غراب بروح التعاون والتكاتف بين أعضاء مجلس الإدارة، موجهًا شكره وتقديره إلى محمد غباشي المدير التنفيذي، ولمديري الأفرع، والمستشار المالي، ومراقب الحسابات، وجميع العاملين بالإدارات المختلفة، على الجهود المخلصة التي مكّنت من تحقيق هذا الإنجاز رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي ختام كلمته، هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الصيد جميع الأعضاء بهذا النجاح الاستثنائي، داعيًا إياهم إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر له غدا الجمعة 3 أكتوبر 2025، للاحتفاء بما تحقق، ومواصلة دعم مسيرة التطوير والنجاح.

فيما صرّح عمرو البرتقالي، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، بأن النادي نجح في تحقيق فائض مالي غير مسبوق هذا العام بلغ 64 مليون جنيه، مقارنةً بفائض العام الماضي الذي سجّل 44 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه.

وأضاف أن هذا الإنجاز المالي يعكس سياسة مجلس الإدارة وحُسن إدارة الموارد، مؤكدًا أن الفائض سيوجه لتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء، بما يتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي ينتهجها النادي.

