الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي المحدد لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وسوف يعقد مجلس الإدارة اجتماعا خلال هذا الأسبوع لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية

وحسم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي استمراره على مقعد رئاسة القلعة الحمراء لدورة جديدة بالتزكية، وذلك بعد إغلاق باب الترشح مساء اليوم دون تقدم أي منافس على منصب الرئاسة.

وتنص المادة (43) من لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي، على أنه: "يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة لتحديد المرشح الفائز، وإذا كان عدد المترشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه أو أقل، تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين".

وبذلك يكون محمود الخطيب قد ضمن رسميا منصب رئاسة النادي الأهلي لدورة جديدة، بعد اعتماد فوزه بالتزكية من الجمعية العمومية.

كما حسمت بعض المقاعد الأخرى بالتزكية، حيث:

ياسين منصور فاز بمنصب نائب الرئيس.

خالد مرتجي فاز بمنصب أمين الصندوق.

إبراهيم العامري ورويدا هشام حُسما مقعدي العضوية تحت السن.

في المقابل، لا يزال الصراع قائما على مقاعد العضوية فوق السن بين أعضاء قائمة الخطيب وهم: طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الغزاوي، محمد ‏الجارحي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال، إضافة إلى أربعة مرشحين مستقلين هم: حسن طنطاوي، منار سعيد، أحمد شريف، وأحمد مجدي.

