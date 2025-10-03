الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غيابات الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

وجاءت غيابات الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية كالتالي: محمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا وجراديشار وكريم فؤاد ومحمد شكري وأشرف داري وإمام عاشور

قائمة الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

 ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز غدا السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكهرباء الإسماعيلية

 وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عماد النحاس الأهلي النادي الأهلي كهرباء الاسماعيلية محمود حسن تريزيجيه إمام عاشور

مواد متعلقة

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أبو قير للأسمدة ينفرد بالصدارة والبلدية يتذيل، جدول ترتيب دوري المحترفين

الدوري الممتاز، الإسماعيلي يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام سموحة بثنائية نظيفة

وادي دجلة يكتسح الزمالك بسداسية في دوري الكرة النسائية

دومينيك سوبوسلاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

سيدات الأهلي يسقط أمام مسار 3-2 في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

مداهمات واغتيالات وعمليات تبادل، حماس تهاجم عشيرة المجايدة بخان يونس والاحتلال يتدخل

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

عائلات خان يونس تتضامن مع عشيرة المجايدة بعد الاشتباكات الأخيرة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads