حسم 5 مقاعد بالتزكية بانتخابات الأهلي، والمنافسة تشتعل على العضوية فوق السن (تقرير)

أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، وسط حسم خمسة مقاعد بالتزكية دون الحاجة إلى منافسة انتخابية.

وجاء ذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتلقي طلبات الترشح، حيث لم يتقدم أي منافسين على بعض المقاعد، ما أدى إلى إعلان فوز مرشحيها بالتزكية.

نص لائحة الأهلي

وتنص المادة (43) من لائحة الأهلي على أنه: "إذا كان عدد المترشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه أو أقل، تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين".

5 مقاعد تحسم بالتزكية في انتخابات الأهلي

وضمنت قائمة الأهلي الفوز بالتزكية في خمسة مناصب جاءت على النحو التالي:

محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي لدورة جديدة.

ياسين منصور نائبا للرئيس.

خالد مرتجي أمينا للصندوق.

إبراهيم العامري ورويدا هشام في مقاعد العضوية تحت السن.

منافسة على عضوية فوق السن

في المقابل، تقتصر المنافسة الانتخابية في الجمعية العمومية المقبلة على مقاعد العضوية فوق السن، حيث يتنافس سبعة مرشحين من قائمة محمود الخطيب: (طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الغزاوي، محمد ‏الجارحي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال)، مع أربعة مرشحين مستقلين هم: (حسن طنطاوي، منار سعيد، أحمد شريف، أحمد مجدي).

وبذلك باتت الأنظار موجهة نحو الانتخابات المقبلة، والتي ستشهد حسم المقاعد المتبقية وسط ترقب أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ممثليهم داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء.

