الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسم 5 مقاعد بالتزكية بانتخابات الأهلي، والمنافسة تشتعل على العضوية فوق السن (تقرير)

الأهلي
الأهلي

أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، وسط حسم خمسة مقاعد بالتزكية دون الحاجة إلى منافسة انتخابية. 

وجاء ذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتلقي طلبات الترشح، حيث لم يتقدم أي منافسين على بعض المقاعد، ما أدى إلى إعلان فوز مرشحيها بالتزكية.

نص لائحة الأهلي

وتنص المادة (43) من لائحة الأهلي على أنه: "إذا كان عدد المترشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه أو أقل، تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين".

5 مقاعد تحسم بالتزكية في انتخابات الأهلي

وضمنت قائمة الأهلي الفوز بالتزكية في خمسة مناصب جاءت على النحو التالي:

محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي لدورة جديدة.

ياسين منصور نائبا للرئيس.

خالد مرتجي أمينا للصندوق.

إبراهيم العامري ورويدا هشام في مقاعد العضوية تحت السن.

 

منافسة على عضوية فوق السن

في المقابل، تقتصر المنافسة الانتخابية في الجمعية العمومية المقبلة على مقاعد العضوية فوق السن، حيث يتنافس سبعة مرشحين من قائمة محمود الخطيب: (طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الغزاوي، محمد ‏الجارحي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال)، مع أربعة مرشحين مستقلين هم: (حسن طنطاوي، منار سعيد، أحمد شريف، أحمد مجدي).

وبذلك باتت الأنظار موجهة نحو الانتخابات المقبلة، والتي ستشهد حسم المقاعد المتبقية وسط ترقب أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ممثليهم داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب الخطيب ياسين منصور خالد مرتجى

مواد متعلقة

غيابات الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أبو قير للأسمدة ينفرد بالصدارة والبلدية يتذيل، جدول ترتيب دوري المحترفين

الدوري الممتاز، الإسماعيلي يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام سموحة بثنائية نظيفة

وادي دجلة يكتسح الزمالك بسداسية في دوري الكرة النسائية

دومينيك سوبوسلاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

مداهمات واغتيالات وعمليات تبادل، حماس تهاجم عشيرة المجايدة بخان يونس والاحتلال يتدخل

محافظ القليوبية يكشف سبب إقالة مدير إدارة قليوب التعليمية

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

عائلات خان يونس تتضامن مع عشيرة المجايدة بعد الاشتباكات الأخيرة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع جيبوتي.. تصفيات كأس العالم لأفريقيا وأوروبا وآسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads