رياضة

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة عن قائمة زعيم الفلاحين لمواجهة نادي الزمالك، غدا السبت، على أرضية ملعب إستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

قائمة غزل المحلة أمام الزمالك 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء غد السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

