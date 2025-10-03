الجمعة 03 أكتوبر 2025
رياضة

نجم برشلونة: فخور بجذوري السورية وحلمي التتويج بالألقاب مع الفريق (فيديو)

روني برداجي
روني برداجي

خطف روني برداجي، المهاجم الشاب المنضم حديثا إلى برشلونة، الأنظار، ليس بمهاراته الكروية فحسب، بل بظهوره المميز متحدثا اللغة العربية بطلاقة خلال مقابلة إعلامية. 

وخلال المقابلة التي أجراها اللاعب، عبر عن اعتزازه بجذوره السورية، مؤكدا أنه ما يزال يشعر بارتباط وجداني قوي مع وطنه الأم رغم مسيرته الاحترافية في أوروبا.

تصريحات روني برداجي

وقال برداجي، في مقابلة الإعلامية:"أنا من سوريا وأهلي من سوريا وأنا فخور بأنني سوري، لكنني ولدت في الكويت، وعندما بلغت الخامسة انتقلنا إلى السويد حيث عشنا هناك."

وأشار اللاعب البالغ من العمر 19 عاما إلى امتنانه الكبير للجماهير العربية والسورية على وجه الخصوص، موضحا أنه يتلقى رسائل دعم وتشجيع متواصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعله فخورا وسعيدا بانتمائه.

وعن انتقاله إلى برشلونة، قال برداجي: "ارتداء قميص برشلونة حلم طفولتي.. كنت أشاهد مباريات الفريق مع والدي منذ الصغر، ودائما كنت أتدرب على أسلوبه، أنا سعيد بوجودي هنا، وهذه مجرد بداية، وأحلم بالتتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع الفريق."

من كوبنهاجن إلى الكامب نو

ولد برداجي عام 2005 في الكويت لعائلة سورية من مدينة حلب، وانتقل صغيرا إلى السويد حيث بدأ مسيرته الكروية. 

وفي عام 2020، انضم إلى نادي كوبنهاغن الدنماركي، وخاض معه 84 مباراة أحرز خلالها 15 هدفا، من أبرزها هدف الفوز على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، وساهم في تتويج الفريق بخمسة ألقاب محلية.

وفي صيف 2025، انتقل إلى برشلونة مقابل 2.5 مليون يورو بعقد يمتد لأربع سنوات، ليبدأ تجربة جديدة مع بطل إسبانيا.

بداية واعدة لـ برداجي 

شارك برداجي مع برشلونة في ثلاث مباريات رسمية حتى الأن، منذ ظهوره الأول أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، كما صنع هدف الفوز ضد ريال سوسيداد.

 وبعد انطلاقته مع النادي الكتالوني، تلقى دعوة لتمثيل منتخب السويد الأول للمرة الأولى خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري. 

