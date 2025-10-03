الجمعة 03 أكتوبر 2025
المصري والبنك الأهلي يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بالدوري الممتاز

المصري
المصري

انتهى الشوط الأول من لقاء النادي المصري مع نظيره البنك الأهلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

 

وشهد شوط المباراة الأول أثاره وندية كبيرة بين الفريقين، حيث سعى كل فريق لتسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتهما بالنجاح. 

 

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي 

حراسة المرمى: محمود حمدي  

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: حسن علي  ، محمود حمادة

أمامهما: عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، أحمد القرموطي

الهجوم: صلاح محسن  

البدلاء:  عصام ثروت، كريم العراقي  ، أحمد منصور،  محمد هاشم، مصطفى أبو الخير،  أحمد علي عامر، الناشئ محمود أشرف، ميدو جابر، كينجسلي ايدوو

تشكيل البنك الأهلي أمام المصري 

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: يعقوبو - محمود الجزار - مصطفى الزناري - هشام صلاح

خط الوسط: محمد فتحي - محمد بن شرقي

أمامهما: مصطفى شلبي - أحمد النادري - أسامة فيصل

الهجوم: احمد ريان

البدلاء: أحمد صبحي - سعيدو سيمبوري - محمد إبراهيم - محمود عماد - أحمد مدبولي - سيد نيمار - أحمد أمين أوفا - مصطفى دويدار - ياو أنور دوو

ترتيب البنك الأهلي والمصري

ويسعى فريق المصري لاستعادة صدارة الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة خلفا للزمالك صاحب الـ 17 نقطة بينما يخوض البنك اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

