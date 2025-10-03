الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالأهلي يرد على دعوى بطلان اعتماد العمومية الأخيرة

عمومية الأهلي
عمومية الأهلي

نفت مصادر داخل الأهلي التقارير التي زعمت مؤخرًا بطلان إجراءات عمومية النادي الأخيرة التي شهدت اعتماد لائحة النظام الأساسي، مؤكدة أن الإجراءات تمت بشكل قانوني وصحيح مليون بالمائة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"فيتو": المستشار محمد أبو ضيف، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي التي عُقدت يوم 19 سبتمبر الماضى، أعلن اكتمال النصاب القانوني للحضور، وموافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ وجاء التقرير الرسمي للعمومية ليؤكد أن عدد من حضر وأدلى بصوته كان ٩٣٢٩ عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٨٩٣٧ صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ٣٩٢ صوتًا. ووافق على مقترح التعديلات كما هو معروض ٨٣٠٨ أعضاء، فيما وافق على المقترح مع مراعاة التعديل ٦٢٩ عضوًا. مشددًا على صحة الإجراءات بصك اللجنة القضائية المشرف على اعمال العمومية الخاصة بالنادي.

وتقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات النادي، بينما ‏تقدم وكيل ياسين منصور بأوراق ترشح «موكله» على منصب نائب ‏الرئيس. 

 

 فيما تقدم خالد مرتجي بأوراق ترشحه على منصب أمين ‏الصندوق، وتقدم كلٌّ من طارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي ومحمد ‏الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض، وحازم هلال بأوراق ‏ترشحهم للعضوية فوق السن، وتقدم إبراهيم العامري ورويدا هشام، ‏بأوراق ترشحهما للعضوية تحت السن.‏  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي عمومية الأهلي

مواد متعلقة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمباراة كهرباء الإسماعيلية

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

كشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

المنوفية أول محافظة تتضرر من فيضان النيل (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المنوفية أول محافظة تتضرر من فيضان النيل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads