مصدر بالأهلي يرد على دعوى بطلان اعتماد العمومية الأخيرة

نفت مصادر داخل الأهلي التقارير التي زعمت مؤخرًا بطلان إجراءات عمومية النادي الأخيرة التي شهدت اعتماد لائحة النظام الأساسي، مؤكدة أن الإجراءات تمت بشكل قانوني وصحيح مليون بالمائة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"فيتو": المستشار محمد أبو ضيف، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي التي عُقدت يوم 19 سبتمبر الماضى، أعلن اكتمال النصاب القانوني للحضور، وموافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ وجاء التقرير الرسمي للعمومية ليؤكد أن عدد من حضر وأدلى بصوته كان ٩٣٢٩ عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٨٩٣٧ صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ٣٩٢ صوتًا. ووافق على مقترح التعديلات كما هو معروض ٨٣٠٨ أعضاء، فيما وافق على المقترح مع مراعاة التعديل ٦٢٩ عضوًا. مشددًا على صحة الإجراءات بصك اللجنة القضائية المشرف على اعمال العمومية الخاصة بالنادي.

وتقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في انتخابات النادي، بينما ‏تقدم وكيل ياسين منصور بأوراق ترشح «موكله» على منصب نائب ‏الرئيس.

فيما تقدم خالد مرتجي بأوراق ترشحه على منصب أمين ‏الصندوق، وتقدم كلٌّ من طارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي ومحمد ‏الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض، وحازم هلال بأوراق ‏ترشحهم للعضوية فوق السن، وتقدم إبراهيم العامري ورويدا هشام، ‏بأوراق ترشحهما للعضوية تحت السن.‏

