الجمعة 03 أكتوبر 2025
رياضة

منتخب مصر يعلن قائمة الفراعنة لمعسكر أكتوبر في هذا الموعد

منتخب مصر
منتخب مصر

يكشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن غدا عن قائمة لاعبي المنتخب لمعسكر أكتوبر.

وأعلن الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذلك.

وكان إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أعلن انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أكتوبر من الشهر الجاري في إطار الاستعداد لمباراتي جيبوتي وغينيا المقرر لهما يومي 8 و12 في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتابع إبراهيم حسن أن الفريق يتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 8 أكتوبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأخطر الفيفا الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، أن مباراة مصر وجيبوتي تقام على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية،  وهو اختيار منتخب جيبوتي صاحب المباراة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تمام الخامسة بتوقيت المغرب، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

