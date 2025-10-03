سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبورتوريكو وموقف ميسي

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة فريقه استعدادا لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مع فنزويلا يوم 11 أكتوبر، ثم يواجه بورتوريكو يوم 14 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة استدعاء 28 لاعبا، يتقدمهم القائد ليونيل ميسي والمدافع نيكولاس أوتاميندي، إلى جانب نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز.

قائمة منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، والتر بينيتيز (كريستال بالاس)، جيرونيمو رولي (مارسيليا).

خط الدفاع: كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، جونزالو مونتيل (ريفر بليت)، ليوناردو باليردي (مارسيليا)، فاكوندو كامبيسيس (راسينج كلوب)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، ماركوس أكونيا (ريفر بليت)، ماركوس سينسي (بورنموث)، لاوتارو ريفيرو (ريفر بليت).

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)، تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو 1907)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، رودريجو دي بول (إنتر ميامي)، فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)، أنيبال مورينو (بالميراس).

خط الهجوم: جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس).

