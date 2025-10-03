كل ما تريد معرفته عن انتخابات النادي الأهلي.. موعد انعقاد الجمعية العمومية.. قائمة المرشحين.. والمقاعد المحسومة بالتزكية وأبرزها رئاسة الخطيب

يشهد النادي الأهلي انتخابات مجلس إدارة جديدة خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تنعقد الجمعية العمومية للقلعة الحمراء لانتخاب مجلس جديد لقيادة الأحمر لمدة 4 سنوات جديدة.

وكان لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي المقرر إقامتها في أكتوبر الجاري أعلنت عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

موعد انتخابات النادي الأهلي

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي أيام 30 و31 أكتوبر 2025 للتصويت على اختيار مجلس الإدارة الجديد.

المرشحون لانتخابات الأهلي

وعقب إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي أصبح هناك 16 مرشحا في السباق الانتخابي للقلعة الحمراء وهم:

محمود الخطيب «علي مقعد الرئيس»

- ياسين منصور «علي مقعد نائب الرئيس » - خالد مرتجي «علي مقعد أمانة الصندوق»

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - منار سعيد - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وسوف يعقد مجلس الإدارة اجتماعا خلال هذا الأسبوع لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

قائمة الكابتن محمود الخطيب

وكان الكابتن محمود الخطيب أعلن عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات التي تحدد لها يومي 30، 31 أكتوبر الجاري، وتضم ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجى أمينًا للصندوق.

وللعضوية فوق السن: «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».

وللعضوية تحت السن: «إبراهيم العامري.. رويدا هشام».

الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية

وحسم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي استمراره على مقعد رئاسة القلعة الحمراء لدورة جديدة بالتزكية، وذلك بعد إغلاق باب الترشح مساء اليوم دون تقدم أي منافس على منصب الرئاسة.

نص لائحة الأهلي

وتنص المادة (43) من لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي، على أنه: "يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات أجريت قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة لتحديد المرشح الفائز، وإذا كان عدد المترشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه أو أقل، تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين".

5 مقاعد تحسم بالتزكية في انتخابات الأهلي

وضمنت قائمة الأهلي الفوز بالتزكية في خمسة مناصب جاءت على النحو التالي:

محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي لدورة جديدة.

ياسين منصور نائبا للرئيس.

خالد مرتجي أمينا للصندوق.

إبراهيم العامري ورويدا هشام في مقاعد العضوية تحت السن.

وجاء ذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتلقي طلبات الترشح، حيث لم يتقدم أي منافسين على تلك المقاعد، ما أدى إلى إعلان فوز مرشحيها بالتزكية.

منافسة على عضوية فوق السن

في المقابل، تقتصر المنافسة الانتخابية في الجمعية العمومية المقبلة على مقاعد العضوية فوق السن، حيث يتنافس سبعة مرشحين من قائمة محمود الخطيب: (طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الغزاوي، محمد ‏الجارحي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال)، مع أربعة مرشحين مستقلين هم: (حسن طنطاوي، منار سعيد، أحمد شريف، أحمد مجدي).

وبذلك باتت الأنظار موجهة نحو الانتخابات المقبلة، والتي ستشهد حسم المقاعد المتبقية وسط ترقب أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ممثليهم داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.