محمد يوسف: لا صحة لما يقال عن الشحات ونسعى لتجديد عقود ثنائي الأهلي

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توقيع عقوبة على حسين الشحات لاعب الفريق، مؤكدا أن كل ما تم تداوله غير صحيح.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية:" لم يتم توقيع أي عقوبات على حسين الشحات، وهناك بالفعل خطوات جادة من جانب لجنة التعاقدات لتجديد عقده، إلى جانب التجديد لأحمد عبد القادر".

وأضاف: "أحمد عبد القادر أبدى مرونة كبيرة في ملف تجديد عقده مع الأهلي، وكانت أزمته الوحيدة مرتبطة بعدم مشاركته بشكل أساسي مع المدرب خوسيه ريبيرو".

وبشأن المدير الفني الجديد، أوضح يوسف أن الملف ليس سهلا، مؤكدا: "قبل التعاقد مع ريبيرو كان هناك أسماء عديدة مطروحة لكنها لم تكن متاحة، ولن نتعاقد مع أي مدرب إلا إذا كان بمواصفات خاصة تليق بالأهلي، لذلك نعمل بجدية لكن مع قدر من التأني".

وتطرق يوسف إلى أزمة آدم وطني، مشددا على أن الأهلي اتخذ قرارا بعدم التعامل معه، مضيفا: "التعامل دائما يكون مع اللاعب نفسه، وإذا حدثت أي أزمة فإن لجنة التعاقدات هي المسؤولة عن التصرف".

واختتم المدير الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن ملف إمام عاشور مغلق بشكل نهائي: "إمام يتبقى في عقده 3 مواسم، وبالتالي الأولوية الان للاعبين الذين تنتهي عقودهم فقط".

