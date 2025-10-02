أخبار مصر: قصة وصية موظفة قفزت من أبراج ماسبيرو، تسجيلات عبد الناصر تهز يوتيوب، انخفاض الذهب، والد ألفينا يرد على لقطة الشحات

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

يواصل رجال المباحث العامة بالقاهرة جهودهم في كشف ملابسات سقوط موظفة من أعلى برج مكون من 19 طابقًا بمثلث ماسبيرو، والبحث عن السيدة ذكر اسمها في وصية للمتوفاة عثرت عليها قوات المباحث بشقة المتوفاة.

بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول اليوم، الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.

"يوتيوب" يغلق قناة Nasser TV بعد نشرها تسجيلات صوتية لـ جمال عبد الناصر

أغلقت منصة "يوتيوب" بشكل مفاجئ قناة Nasser TV التي نشرت مؤخرًا تسجيلات صوتية لأول مرة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر مع الزعماء والرؤساء.

الخطيب يحبه ويثق به، شوبير يكشف موقف هشام جمال بشأن خوض انتخابات الأهلي (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة دخول المنتج الفني هشام جمال معترك انتخابات النادي الأحمر.

بفيديو لـ هنية، هل رفضت حماس خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟ (فيديو)

في توقيت حساس وربما يحمل مغزى قبل رد حماس على خطة ترامب، نشر اثنان من أبرز قادة حركة "حماس" في الخارج، وهما فوزي برهوم ومحمود مرداوي، مقطعي فيديو، تضمنا تصريحات من خطب سابقة لرئيس الحركة الراحل، يؤكد فيها رفضه لمشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب زميله وشخص آخر بجروح وكدمات بالجسم دهستهم سيارة ملاكي أثناء أداء عملهما بمعاينة جثة سيدة متوفاة في حادث أمام مدخل مدينة النوبارية بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية داخل نطاق محافظة البحيرة.

تطور جديد في أسعار الذهب بعد موجة الصعود القياسي بسبب الإغلاق الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه الجلسة الماضية، متأثرًا بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنه تلقى بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي.

جيش الاحتلال يعتقل الناشطة السويدية جريتا تونبرج (فيديو)

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، الناشطة السويدية جريتا تونبرج، ونقلتها إلى ميناء إسرائيلي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

زي الفل، أول ظهور لـ أحمد السقا بعد الحادث في مسرحية "وهنا القاهرة" (فيديو)

في أول ظهور له بعد تعرضه لحادث الذي تعرض له مؤخرًا، ظهر الفنان أحمد السقا بالعرض الأول لمسرحية "وهنا القاهرة" لدعم عدد من النجوم الصاعدة والمواهب الشابة أبطال العرض.

اليوم، غلق باب تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح للطلاب الراغبين في ذلك، وذلك انطلاقًا من حرصه على مصلحة أبنائه الطلاب المستجدين في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

رشوان: أتوقع موافقة حماس على خطة ترامب وتهديد الأمن القومي المصري يفتح أبواب الجحيم

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر: "إن حركة حماس تدرس بجدية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، مرجِّحًا أن توافق عليها «مع بعض التحفُّظات».

حقارة وغير لائقة، البيت الأبيض يرد على تلميحات بشأن استثمارات صهر ترامب ودوره بخطة غزة

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء التلميحات إلى أن جاريد كوشنر، يساعد الحكومة الأمريكية في شؤون تتعلق بقطر والإمارات والسعودية، نظرًا لاستثماراتها في شركته "أفينيتي بارتنرز".

شكوى أم عفو، رد مفاجئ من والد خوان ألفينا بعد سخرية حسين الشحات من نجله (فيديو)

كشف رينان بيزيرا، والد اللاعب البرازيلى خوان ألفينا، المحترف ضمن صفوف نادي الزمالك، موقفه من سخرية حسين الشحات نجم النادي الأهلي من نجله بمباراة القمة الأخيرة.

ماسك يصبح أول شخص في العالم بصافي ثروة "500 مليار دولار"

أصبح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأربعاء أول شخص في التاريخ يحقق صافي ثروة يقارب 500 مليار دولار، بفضل انتعاش أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية وارتفاع تقييمات الشركات الناشئة الأخرى المملوكة لرائد الأعمال التكنولوجية.

خريف نهارا وتحذير ليلا، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

اليوم، اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي اجتماعه الجديد اليوم الخميس 2 أكتوبر حيث تنعقد لجنة السياسات النقدية برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة.

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن اتهام ولية أمر طالب لمدرس بالاعتداء على نجلها داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم.

على خطى حماس، تلميح غامض من الجهاد الإسلامي بشأن خطة ترامب في غزة

قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن القبول العربي والإسلامي بـخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، جاء قبل التعديلات التي أجراها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

اليوم، غلق باب التقديم للحصول على منح " الدكتور علي مصيلحي التعليمية"

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية أن اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثانية ظهرًا هو الموعد النهائي لغلق باب التقديم للحصول على منح " الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمخصصة لطلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية أو ما يعادلها (STEM، مدارس النيل) من الدور الأول، بشرط توافر الاستحقاق الاجتماعي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال اليد

قام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري الأوروبي لكرة القدم، وكأس العالم لأندية كرة اليد.

اليوم، ثاني جلسات محاكمة الطالب المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية بالمهندسين

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية في شارع عرابي بمنطقة العجوزة.

وفاة بشير صديق شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما

توفي الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ القراء في المسجد النبوي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز التسعين عاما.

اليوم، مجلس الشيوخ يبدأ دور الانعقاد السادس المنتقص

يبدأ مجلس الشيوخ، دور الانعقاد السادس المنتقص من الفصل التشريعي الأول، اليوم الخميس، وذلك بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٥ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول.

تحول خطير، دعم أمريكي لأوكرانيا لضرب العمق الروسي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة ستقدم دعمًا استخباراتيًّا للجيش في أوكرانيا من أجل توسيع مدى الضربات الصاروخية لتشمل العمق الروسي.

