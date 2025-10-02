الخميس 02 أكتوبر 2025
اليوم، ثاني جلسات محاكمة الطالب المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية بالمهندسين

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهم بدهس شخص بسيارة دبلوماسية في شارع عرابي بمنطقة العجوزة.

 

تعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على يد سيارة دبلوماسية 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بتعرض أحد الأشخاص لحادث دهس على يد سيارة دبلوماسية بنطاق شارع عرابي بالمهندسين التابع لحي العجوزة، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض موظف لحادث دهس على يد طالب يقود سيارة تابعة لجهة دبلوماسية بشارع عرابي في حي العجوزة، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال.

 

وتم ضبط قائد السيارة الملاكي واثنين آخرين بصحبته، كما تم التحفظ على السيارة المتسببة بالحادث وتم نقل المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.


وأفاد شهود عيان، بأن مشهد الدهس كان مروعا، حيث قام قائد السيارة بدهسة وأثناء هروبه أعاد دهسه مرة أخرى.

