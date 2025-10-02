حقارة وغير لائقة، البيت الأبيض يرد على تلميحات بشأن استثمارات صهر ترامب ودوره بخطة غزة

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء التلميحات إلى أن جاريد كوشنر، يساعد الحكومة الأمريكية في شؤون تتعلق بقطر والإمارات والسعودية، نظرًا لاستثماراتها في شركته "أفينيتي بارتنرز".



ورفضت المتحدثة كارولين ليفيت، الأربعاء، بشكل قاطع التلميح إلى أنه من "غير اللائق" أن يساعد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكومة الأمريكية في شؤون تتعلق بقطر والإمارات والسعودية، نظرا لاستثماراتها في شركته "أفينيتي بارتنرز".

وقالت ليفيت ردًّا على سؤال من أحد المراسلين خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض: "أعتقد أنه من الحقير للغاية أن تحاولوا التلميح إلى أنه من غير اللائق أن يضع جاريد كوشنر، الذي يحظى باحترام واسع النطاق حول العالم ويثق ثقة كبيرة في العلاقات مع هؤلاء الشركاء الأساسيين في هذه الدول، خطة سلام شاملة ومفصلة من 20 بندا بشأن غزة، لا يمكن لأي إدارة أخرى تحقيقها".

ووصفت ليفيت مشاركة كوشنر بأنها تبرع بـ"طاقته ووقته لحكومتنا" من أجل "ضمان السلام العالمي"، كونه لا يعمل بصفة رسمية.

وذكرت، في إشارة إلى الخطة الهادفة لإنهاء الحرب في غزة: "يدعم العالم أجمع تقريبا هذه الخطة التي كرس جاريد كوشنر وقته للمساعدة في إعدادها، إلى جانب مبعوثنا الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس، ورئيس الولايات المتحدة، ووزير الخارجية، وفريق الرئيس للأمن القومي بأكمله، ونحن فخورون جدا بهذه الخطة، ونأمل أن تقبلها حركة حماس لأنها ستؤدي إلى شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا".

وكان ترامب قد أعلن يوم الاثنين عن خطته لسلام شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط غزة، وكان كوشنر أحد المشاركين في صياغتها.

ونشر البيت الأبيض خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وتنص الخطة على وقف فوري للحرب وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية مقابل إطلاق جميع الرهائن، يلي ذلك الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتشمل الخطة إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية والمستشفيات بدعم دولي، وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية غير سياسية، تحت إشراف "مجلس السلام" الدولي برئاسة ترامب وقادة آخرين، مع قوة استقرار دولية تشرف على الأمن ونزع سلاح الفصائل.

كما تنص على عفو عن عناصر حماس الراغبين في التخلي عن السلاح أو المغادرة، وتمنع الحركة والفصائل الأخرى من المشاركة في الحكم. وتفتح الخطة الطريق لإعادة بناء غزة اقتصاديا وتحويلها إلى منطقة آمنة ومزدهرة، بما قد يمهد لاحقا لمسار نحو تقرير المصير الفلسطيني.

