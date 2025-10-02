الخميس 02 أكتوبر 2025
ماسك يصبح أول شخص في العالم بصافي ثروة "500 مليار دولار"

أصبح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأربعاء أول شخص في التاريخ يحقق صافي ثروة يقارب 500 مليار دولار، بفضل انتعاش أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية وارتفاع تقييمات الشركات الناشئة الأخرى المملوكة لرائد الأعمال التكنولوجية.


وأظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أن القيمة الصافية لثروة ماسك بلغت 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3.55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.


وتدفع أسهم تسلا الزيادة في صافي ثروة ماسك، إذ ارتفعت بأكثر من 14 بالمئة هذا العام حتى الآن، وصعدت أربعة بالمئة تقريبا اليوم الأربعاء، لتضيف أكثر من سبعة مليارات دولار إلى صافي ثروة ماسك.

واقترح مجلس إدارة تسلا الشهر الماضي خطة تعويضات بقيمة تريليون دولار لماسك، مما يؤكد سيطرته على شركة تصنيع السيارات في وقت تحاول فيه التحول إلى شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.


ورفعت شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي (إكس.إيه.آي) وشركة (سبيس إكس) لتصنيع الصواريخ تقييماتهما هذا العام.


ويأتي لاري إليسون مؤسس أوراكل بعد ماسك كثاني أغنى شخص في قائمة فوربس مع بلوغ صافي ثروته حوالي 351.5 مليار دولار حتى أمس الأربعاء.

