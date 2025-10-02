وفاة بشير صديق شيخ القراء في المسجد النبوي عن عمر ناهز 90 عاما

توفي الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ القراء في المسجد النبوي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز التسعين عاما.

والشيخ بشير من مواليد الهند، قدم إلى المدينة المنورة في شبابه، وتفرغ هناك لتدريس القرآن الكريم والقراءات في المسجد النبوي الشريف.

تخرج على يديه نخبة من كبار القراء، من بينهم الشيخ محمد أيوب والشيخ علي جابر، واللذان توليا الإمامة في الحرم النبوي والمكي على التوالي.

وعرف عن الشيخ بشير بدقته البالغة في تعليم الروايات، وحرصه الشديد على ضبط الأسانيد، حتى أصبح مرجعا موثوقا في علم القراءات.

وأعلن عن وفاة الشيخ فجر اليوم، وصلي عليه بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، حيث شيعه جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين، في مشهد مهيب يعكس مكانته العلمية والروحية.



