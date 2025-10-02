الخميس 02 أكتوبر 2025
ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

فريق بحث لكشف ملابسات
يواصل رجال المباحث العامة بالقاهرة جهودهم في كشف ملابسات سقوط موظفة من أعلى برج مكون من 19 طابقًا بمثلث ماسبيرو، والبحث عن السيدة ذكر اسمها في وصية للمتوفاة عثرت عليها قوات المباحث بشقة المتوفاة.

وطلبت المتوفاة في وصيتها بعدم دفنها مع سيدة قريبتها مكتوب فيها “مش عاوزة أدفن مع “سامية.ع” ولا أدخل تربتها وقولوا لها حقي هيرجع.

ويعمل فريق البحث علي جمع التحريات والمعلومات حول المذكور اسمها في الخطاب وملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه خاصة أن التحريات المبدئية أكدت من خلال فحص الشقة والعثور على خطاب آخر تؤكد فيه أنها أقدمت على التخلص من نفسها لمرورها باكتئاب.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية بمنطقة مثلث ماسبيرو مفاده سقوط فتاة من علو ووفاتها.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثـمان الموظفة، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة أقدمت على التخلص من حياتها بالقفز من شرفة شقتها، ما أسفر عن تهشم رأسها بالكامل وكسور متفرقة.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تمر بحالة اكتئاب شديد وتركت خطاب في شقتها مفاده رغبتها في التخلص من حياتها، بجانب وصية بعدم دفنها مع سيدة قريبتها، وخطاب آخر يفيد بعزمها إنهاء حياتها.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

