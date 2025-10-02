مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي ومونديال اليد
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها الدوري الأوروبي لكرة القدم، وكأس العالم لأندية كرة اليد.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
ستيوا بوخارست × يونج بويز - 7:45 مساء
بران × أوتريخت - 7:45 مساء
فيكتوريا بلزن × مالمو - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6
روما × ليل - 7:45 مساء | بي إن سبورت 1
سلتيك × سبورتينج براجا - 7:45 مساء | بي إن سبورت 4
باناثينايكوس × جو أهيد إيجلز - 7:45 مساء | بي إن سبورت إكسترا 1
بولونيا × فرايبورج - 7:45 مساء | بي إن سبورت 5
فنربخشة × نيس - 7:45 مساء | بي إن سبورت 2
لودوجريتس × ريال بيتيس - 7:45 مساء
ليون × ريد بول سالزبورج - 10 مساء | بي إن سبورت 4
جينيك × فيرينكفاروسي - 10 مساء
فينورد × أستون فيلا - 10 مساء | بي إن سبورت 1
سيلتا فيجو × باوك سالونيكا - 10 مساء
بازل × شتوتجارت - 10 مساء
نوتينجهام فورست × ميتييلاند - 10 مساء | بي إن سبورت 2
بورتو × سيرفينا زافيزدا - 10 مساء
مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد
تاوباتي × كاليفورنيا إيجلز - 12:30 ظهرًا | أون سبورت 1
الزمالك × الشارقة الإماراتي - 2:45 ظهرًا | أون سبورت 1
ماجديبورج الألماني × الأهلي - 5:15 عصرًا | أون سبورت 1
فيزبريم المجري × برشلونة الإسباني - 8 مساءً | أون سبورت 1
