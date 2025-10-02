جيش الاحتلال يعتقل الناشطة السويدية جريتا تونبرج (فيديو)

اعتقلت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، الناشطة السويدية جريتا تونبرج، ونقلتها إلى ميناء إسرائيلي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.



وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، "أوقف عدد من سفن أسطول الصمود التابع بأمان، ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. غريتا وأصدقائها بأمان وبحالة جيدة".

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s October 1, 2025

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، بوقت سابق أمس الأربعاء، بأن قوات البحرية بدأت عملية للسيطرة على "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة، بعد اقترابه من سواحل القطاع.



من جانبه، قال "أسطول الصمود العالمي" في تدوينات على "إكس" إن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنًا عدة واعتقلت بعض النشطاء، مؤكدًا أنه "تم الاستيلاء" على سفينتي "ألما"و"سيريوس" المشاركين فيه.



ووصفت التدوينات العملية بأنها "قرصنة في عرض البحر" و"انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري.



وأدانت حركة "حماس" الفلسطينية اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" واعتقال ناشطين فيه، معتبرة أنه "قرصنة وإرهاب سيزيد غضب شعوب العالم".



من جانبها، اعتبرت الخارجية التركية، في بيان، الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية "عملًا إرهابيًّا" يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

