شكوى أم عفو، رد مفاجئ من والد خوان ألفينا بعد سخرية حسين الشحات من نجله (فيديو)

كشف رينان بيزيرا، والد اللاعب البرازيلى خوان ألفينا، المحترف ضمن صفوف نادي الزمالك، موقفه من سخرية حسين الشحات نجم النادي الأهلي من نجله بمباراة القمة الأخيرة.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2-1، لقطة مثيرة للجدل بعدما أشار الشحات لبيزيرا بعبارة "أنت قصير"، عقب دخوله بديلًا وتقديمه أداءً لافتًا، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 71 قبل أن يحصل على ركلة جزاء حسم بها فريقه الانتصار عبر محمود حسن "تريزيجيه".
 

وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد نقلًا عن والد خوان الفينا لاعب الزمالك عبر قناة أون سبورت: "لا نشرع بالانزعلاج من حسين الشحات ولاعب الأهلي حاول استفزاز خوان في الملعب خلال مباراة القمة، ولكنه لم ينجح وليست لدينا أزمة".

وأوضح أن مثل هذه التصرفات تعتبر جزء من أجواء المباريات الكبرى، مشيرًا إلى أن نجله لم يتأثر بما حدث وواصل تركيزه مع الفريق.

وأضاف: نحن لا ننوي تقديم أي شكوى ضد حسين الشحات، احترامًا لروح المنافسة داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن ما جرى لا يخرج عن إطار كرة القدم.

وأكد أن ما يحدث في المباريات يبقى داخل الملعب وأن الأهم هو الروح الرياضية، وأن مثل هذه المواقف تبقى مجرد تفاصيل عابرة لا تقلل من قيمة المباريات أو اللاعبين.

