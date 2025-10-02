رشوان: أتوقع موافقة حماس على خطة ترامب وتهديد الأمن القومي المصري يفتح أبواب الجحيم

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر: "إن حركة حماس تدرس بجدية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، مرجِّحًا أن توافق عليها «مع بعض التحفُّظات».



خطة ترامب لغزة

وحذَّر رشوان، في تصريحات خاصة لقناة «سكاي نيوز عربية»، من رفض الحركة لهذه الخطة، الذي قد تكون له تداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع في الإقليم، مشددًا على أن أي تهديد للأمن القومي المصري «سيفتح الأبواب على جحيم إقليمي»، واصفًا بيانات التيارات الإخوانية بشأن خطة ترامب بأنها «حمقاء»، أن التعامل مع المرحلة المقبلة يتطلّب قدرًا عاليًا من الواقعية السياسية حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.



وقف العمليات العسكرية في غزة

وتنص الخطة الأمريكية، التي أعلنها ترامب يوم الإثنين ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقفٍ فوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة بمجرد موافقة طرفي النزاع عليها، يعقب ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين داخل القطاع، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.



بنود خطة ترامب بشأن غزة

وتتألف الخطة من عشرين بندًا، من أبرزها نزع سلاح حركة «حماس» وخروج مقاتليها من القطاع إلى دول أخرى، وتشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين لتولي إدارة غزة، على أن تخضع هذه اللجنة لإشراف مجلس يرأسه ترامب نفسه، ويضم في عضويته رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

كما تنص الخطة على انسحابٍ تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، مع احتفاظها بما يسمى «الحزام الأمني» على أطرافه.



تحفظات حماس على خطة ترامب

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في وقت سابق من اليوم ذاته، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن حركة «حماس» أبدت انفتاحًا مبدئيًا تجاه خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، لكنها طلبت مهلة إضافية لدراسة تفاصيلها، في ظل ضغوط مكثفة تمارسها دول عربية وإسلامية لدفعها نحو الموافقة.



وأوضح وسطاء على صلة بمسار المفاوضات أن الحركة أبدت تحفظات على عدد من بنود الخطة، وفي مقدمتها البند المتعلق بنزع سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية، وهو مطلب دأبت على رفضه في مناسبات سابقة.



كما أبلغت «حماس» الوسطاء بصعوبة تنفيذ البند الخاص بالإفراج عن جميع الرهائن، البالغ عددهم 48 شخصًا، خلال مهلة 72 ساعة، مشيرة إلى أنها فقدت الاتصال بعدد من الفصائل المسلحة الأخرى التي تحتجز بعضهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.