اليوم، مجلس الشيوخ يبدأ دور الانعقاد السادس المنتقص

يبدأ مجلس الشيوخ، دور الانعقاد السادس المنتقص من الفصل التشريعي الأول، اليوم الخميس، وذلك بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٥ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول.

وأوضح المجلس في بيان سابق له، أن دور الانعقاد سيستمر حتى موعد انتهاء مدة المجلس في ١٧ أكتوبر المقبل.

ووفق ذلك البيان سوف يكون مدة ذلك الدور السادس ١٥ يومًا فقط.

اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

وكان الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن ضرورة بدء مجلس الشيوخ الحالي دور انعقاد سادس منتقص في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن يرفع جلسات ذلك الدور في يوم 17 أكتوبر المقبل، وذلك تطبيقا لنص الدستور في المادة 115.

قرار رئيس الجمهورية

وقال فوزي في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن المادة 115 من الدستور تنص على أن: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة”.

وأضاف، كما حدد الدستور وقانون مجلس الشيوخ، مدة عضوية المجلس بخمس سنوات، ونصت المادة السادسة من القانون على، أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن وفقا لتلك النصوص، وموعد أول جلسة للمجلس الحالي في 17 أكتوبر 2020، فإن موعد انتهاء مدة المجلس الحالى ستكون فى 17 أكتوبر 2025 بعد مرور خمس سنوات ميلادية.

أقصر دور انعقاد نيابى فى تاريخ الحياة النيابية

وتابع: بذلك لا بد أن يعقد المجلس دور انعقاد جديد خلال تلك الفترة من الخميس الأول في شهر أكتوبر وحتى 17 أكتوبر، بقوة الدستور، ليكون بذلك هو أقصر دور انعقاد نيابي في تاريخ الحياة النيابية.

وردًّا على أن ذلك الأمر سيكون به تضارب دستوري لوجود نواب جدد استخرجوا كارنيه المجلس، أوضح، أن ذلك الأمر ليس به تضارب دستورى أو أو ازدواج فى المقاعد النيابية أو فى تمثيل الناخبين مثلما يدعى البعض، وإنما هو أمر يتفق مع صحيح الدستور.

