بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن اتهام ولية أمر طالب لمدرس بالاعتداء على نجلها داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم.

تعود التفاصيل إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة الأهرام من ربة منزل "ولية أمر تلميذ عمره 8 سنوات" مقيمة بدائرة القسم، أفادت خلاله بعدم رغبة نجلها في الذهاب إلى المدرسة بدعوى تعرضه للاعتداء من أحد المدرسين خلال العام الدراسي الماضي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدرس المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.



