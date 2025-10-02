الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن اتهام ولية أمر طالب لمدرس بالاعتداء على نجلها داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم.

ضبط عاطلين بسرقة توك توك بالإكراه فى الزاوية الحمراء

ضبط سائق ربع نقل زود سيارته بالوقود وفر هاربا دون سداد قيمته بالشرقية

تعود التفاصيل إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة الأهرام من ربة منزل "ولية أمر تلميذ عمره 8 سنوات" مقيمة بدائرة القسم، أفادت خلاله بعدم رغبة نجلها في الذهاب إلى المدرسة بدعوى تعرضه للاعتداء من أحد المدرسين خلال العام الدراسي الماضي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدرس المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبض على مدرس الاعتداء على تلميذ قسم شرطة الأهرام الجيزة بلاغات الشرطة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء بلوجر شراء عملات أجنبية بأقل من سعرها بسبب حريق سنترال رمسيس

الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

ضبط سائق ربع نقل زود سيارته بالوقود وفر هاربا دون سداد قيمته بالشرقية

القبض على 3 أشخاص لممارستم أعمال البلطجة وترويج المخدرات بالإسكندرية

كشف ملابسات فيديو أعمال تسول بالجيزة وضبط المتورطين

الداخلية تكشف تفاصيل تعطل سيارة على شريط السكة الحديد بمطروح

وزراء الداخلية العرب: خطة لمواجهة الجرائم المرتكبة بالذكاء الاصطناعي

ضبط صانعي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة

الأكثر قراءة

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

شكوى أم عفو، رد مفاجئ من والد خوان ألفينا بعد سخرية حسين الشحات من نجله (فيديو)

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

بدء تأثر خدمات الاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى وهذا موعد عودتها إلى طبيعتها

بهدفين لا أجمل ولا أروع، المغرب يضرب البرازيل ويتأهل لثمن نهائي مونديال الشباب (فيديو)

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads