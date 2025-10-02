على خطى حماس، تلميح غامض من الجهاد الإسلامي بشأن خطة ترامب في غزة

خطة ترامب، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن القبول العربي والإسلامي بـخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، جاء قبل التعديلات التي أجراها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.



وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د.محمد الهندي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إنه يجب جدولة انسحاب الاحتلال وربطه بتسليم الأسرى بشكل واضح.

وشدد الهندي على أن الحركة تريد ضمانات واضحة لوقف الحرب على غزة، مؤكدًا أن القبول العربي والإسلامي بخطة ترامب يتعلق بالورقة قبل تعديلات نتنياهو.

وكان ترامب قد أعلن يوم الإثنين خطته لسلام شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط غزة.

ونشر البيت الأبيض خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وتنص الخطة على وقف فوري للحرب وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية مقابل إطلاق جميع الرهائن، يلي ذلك الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتشمل الخطة إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية والمستشفيات بدعم دولي، وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية غير سياسية، تحت إشراف "مجلس السلام" الدولي برئاسة ترامب وقادة آخرين، مع قوة استقرار دولية تشرف على الأمن ونزع سلاح الفصائل.

كما تنص على عفو عن عناصر حماس الراغبين بالتخلي عن السلاح أو المغادرة، وتمنع الحركة والفصائل الأخرى من المشاركة في الحكم.

وتفتح الخطة الطريق لإعادة بناء غزة اقتصاديا وتحويلها إلى منطقة آمنة ومزدهرة، بما قد يمهد لاحقًا لمسار نحو تقرير المصير الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، أكد إسماعيل السنداوي، أحد قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، بوقت سابق أن خطة ترامب تهدف إلى "تقسيم الصفوف العربية والإسلامية وإلقاء المسؤولية على حماس في استمرار الحرب"، مشيرا إلى أن الخطة قد تكون محاولة يائسة لإنقاذ إسرائيل من المأزق العسكري والسياسي في غزة بعد فشل عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عملية "جدعون 2".

كما شدد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" على أن مبادرات ترامب غامضة وغير واضحة وتفتح الطريق أمام مجازر إسرائيلية جديدة في غزة.

ويأتي ذلك بعد أن نشر اثنان من أبرز قادة حركة "حماس" في الخارج، وهما فوزي برهوم ومحمود مرداوي، مقطعي فيديو، تضمنا تصريحات من خطب سابقة لرئيس الحركة الراحل، يؤكد فيها رفضه لمشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

ويأتي نشر برهوم والمرداوي المقطعين، في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية موقف الحركة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، التي تتضمن 21 نقطة، أبرزها نزع سلاح "حماس" وإنهاء حكمها للقطاع ونفي قادتها.

ونشر برهوم، الناطق باسم الحركة، مقطع فيديو تضمن جزءًا من كلمة لهنية جاء فيها: "قلنا ونكرر. وليفهم من لا يفهم. أي تركيبات في القضية الفلسطينية دون حركة حماس وفصائل المقاومة وهم وسراب...".

وعلّق برهوم على كلام هنية في المقطع بقوله: "من الآخر هذا هو القول الفصل والموقف الثابت، والرد الصريح، وليسمعها ترامب ونتانياهو وكل من خطط معهم ودس السم في العسل خبتم وخاب مسعاكم".

وقال المتحدث باسم الحركة، في تعليقه، على كلام هنية إنه "لن يحصل في ملك الله إلا ما أراد الله والفرج قريب بإذن الله عز وجل"، على حد تعبيره.

بدوره، نشر القيادي الآخر مرداوي عبر حسابه في "تليجرام" مقطعًا تضمن جزءًا من كلمة لهنية جاء فيها: "ألا نستطيع نحن كشعب. كل الشعب. والأمة. كل الأمة. أن نسقط قرار ترامب؟ نعم قادرون. نعم قادرون. نعم قادرون".

وأضاف هنية في المقطع: "والله وأقسم بالله لن نمرر وعد ترامب. حتى لو راح هذا الرأس عن هذا الجسد. لن يمر وعد بلفور. من هو ترامب ونتنياهو؟ أكثر من 5000 سنة نعيش هنا. يبوسيين وكنعانيين وعرب. مسلمين ومسيحيين. من هو الذي يقرر أن يأخذ القدس منا أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟".

