تحول خطير، دعم أمريكي لأوكرانيا لضرب العمق الروسي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة ستقدم دعمًا استخباراتيًّا للجيش في أوكرانيا من أجل توسيع مدى الضربات الصاروخية لتشمل العمق الروسي.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم: إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

ويعدّ توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف أحدث إشارة إلى أن ترامب يعزز دعمه لأوكرانيا في الوقت الذي تعثرت فيه جهوده لدفع محادثات السلام.

يأتي ذلك، بحسب الصحيفة، "في الوقت الذي تدرس فيه إدارة ترامب إرسال أسلحة قوية إلى كييف، يمكنها وضع المزيد من الأهداف داخل روسيا في مرمى نيرانها".

ويقول المسئولون: إن هذه هي المرة الأولى التي تساعد فيها إدارة ترامب الضربات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى ضد أهداف الطاقة في عمق الأراضي الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق، مؤخرًا، على السماح لأجهزة الاستخبارات و"البنتاجون" بمساعدة كييف في الضربات، فيما قال المسئولون: إن واشنطن طالبت حلفاءها في "الناتو" بتقديم دعم مماثل.

وتتبادل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة المعلومات الاستخباراتية مع كييف، لكن الصحيفة أشارت إلى أن التطور الجديد سيسهل على أوكرانيا حرمان موسكو من النفط وإيرادات بيعه.

ونقلت الصحيفة عن المسئولين الأمريكيين قولهم: إن "الموافقة على تقديم معلومات استخباراتية إضافية جاءت قبل وقت قصير من تصريح لترامب، الأسبوع الماضي، عن أن أوكرانيا يمكن أن تستعيد جميع أراضيها التي تحتلها روسيا، في تحوّل مفاجئ للهجته لصالح كييف.



