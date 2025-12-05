الأغلى في البطولة، أبرز المعلومات عن منتخب الإمارات قبل مواجهة مصر بكأس العرب

18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب ثاني مواجهاته في النسخة الحادية عشرة للبطولة أمام منتخب الإمارات في الثامنة والنصف مساء يوم غد السبت، على ملعب لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة للبطولة.

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يحتل "الفراعنة" المركز الثاني بالتساوي مع منتخب الكويت برصيد نقطة واحدة لكلًا منهما ويتذيل "الأبيض" جدول الترتيب بدون رصيد.



ويلقي الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، الضوء على المنتخب الإماراتي باستعراض تاريخه في البطولة ونبذة مختصرة عن مديره الفني وأبرز نجومه على النحو التالي:

- تأسس الاتحاد الإماراتي عام 1971 وانضم للاتحادين الدولي والأسيوي سنة 1974.

- ويحتل منتخب الإمارات المركز العاشر أسيويًا والـ 67 عالميًا برصيد 1369.71 نقطة.

الخسارة أمام الأردن



في الجولة الأولى خسر منتخب الإمارات أمام نظيره الأردني (1 - 2) مساء الأربعاء على ملعب البيت وسجل له برونو دي اوليفيرا من تمريرة لوان بيريرا.

المنتخب الأغلى في البطولة



المنتخب الإماراتي يتصدر قائمة أغلى منتخبات النسخة الحالية لكأس العرب بقيمة تصل إلى 39.88 مليون يورو.

تاريخ مشاركات منتخب الإمارات بكأس العرب



و سبق للمنتخب الإماراتي المشاركة مرتين في كأس العرب خلال نسخة 1998 في قطر وتأهل للمربع الذهبي قبل خسارته أمام قطر (1 – 2) في نصف النهائي و(1 – 4) أمام الكويت في مباراة المركز الثالث ' ثم غادر من ربع النهائي في النسخة السابقة في قطر أيضًا بعد أن تأهل كوصيف للمجموعة الثانية خلف منتخب تونس ثم تكبد خسارة ثقيلة أمام "العنابي" بخماسية نظيفة وهي أكبر خسارة له طوال تاريخه في البطولة.



وخاض “الأبيض" 8 مباريات في البطولة فاز في 3 ولم يتعادل في أي مباراة وخسر 5 مرات وسجل 9 أهداف وعليه 15 هدفًا ويتقاسم الثنائي محمد عبيد هلال وعلي حسن صدارة هدافي الإمارات في البطولة برصيد هدفين.



ويقود الروماني الخبير بالكرة الخليجية كوزمين أولاريو (56 سنة) الفريق منذ 19 أبريل 2025 , وخاص الفريق معه 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر في 3 وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف أيضًا.



ويعد أبرز نجوم الفريق حمد المقبالي حارس شباب الأهلي دبي، علاء الدين زهير مدافع الوحدة، يحيى نادر لاعب وسط العين، لوان بيريرا لاعب وسط الشارقة، فابيو ليما لاعب وسط الشارقة، علي صالح جناح الوصل، نيكولاس خيمينيز صانع ألعاب الوصل، برونو دي أوليفيرا مهاجم الجزيرة، وكايو لوكاس مهاجم الشارقة.



كما تأهل منتخب الإمارات لنهائيات كأس العالم عام 1990 في إيطاليا في جيل متميز ضم الحارس محسن مصبح والشقيقين إبراهيم وعيسى مير والقائد فهد خميس وزهير بخيت وعدنان الطلياني وكان ثاني منتخب خليجي ينال هذا الشرف بعد الكويت.



وقاريًا حل رابعًا في كأس أسيا خلال نسخة 1992 باليابان ’ ثم تأهل لنهائي نسخة 1996 على أرضه كأفضل إنجاز له في البطولة وخسر أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح ’ ثم حل ثالثًا في أستراليا 2015 على حساب منتخب العراق وبلغ المربع الذهبي في نسخة 2019 على أرضه.



و عربيًا توج "الأبيض" بكأس الخليج في نسختي 2007 بأبوظبي بالفوز على سلطنة عُمان بهدف النجم إسماعيل مطر وفي نسخة البطل 2013 بالبحرين بالفوز على العراق بثنائية عمر عبد الرحمن وإسماعيل الحمادي مقابل هدف يونس محمود ’ كما حل وصيفًا ثلاث مرات أعوام 1986 بالبحرين و1988 و1994 بالسعودية و2018 في الكويت بعد الخسارة أمام عمان بركلات الترجيح.

- أخفق منتخب الإمارات في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 مباشرة بعد حلوله ثالثًا في المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة خلف إيران وأوزبكستان ’ ثم حلوله ثانيًا في المرحلة الرابعة خلف المنتخب القطري وأخيرًا أمام العراق في الملحق بعد التعادل بهدف لمثله ذهابًا في أبوظبي ثم الخسارة بهدف لهدفين إيابًا في البصرة.

