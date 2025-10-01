أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الدولار وارتفاع الذهب والفراخ البيضاء.. عطل فني يضرب "إنستاباي".. البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. وماذا يحدث في اجتماع البنك المركزي غدا؟

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-47.79 جنيه للشراء.

-48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.82 جنيه للشراء.

-47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.82 جنيه للشراء.

-47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.82 جنيه للشراء.

-47.92 جنيه للبيع.

ماذا يحدث في اجتماع البنك المركزي غدا؟

يتسائل الملايين عن ماذا سيحدث في اجتماع البنك المركزي غدا الخميس 2 أكتوبر للتعرف على أسعار الفائدة الجديدة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.

وتشير التوقعات لدى جميع الخبراء إلى احتمالين لاثالث لهما الاول يؤيد فكرة استمرار الخفض في اسعار الفائدة وصولا بالتماشي مع ما يعلنه البنك المركزي من أرقام حول التضخم وعودته الى رقم احادي منتظر خلال الفترة القادمة.

والثاني هو احتمال تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع وحتى نهاية العام على أن يتم العودة الى التفكير في خفض الفائدة حال استمرار تراجع التضخم بداية من العام المقبل، وذلك لضمان عدم تأثر مدخرات الملايين من المصريين في البنوك وفق الشهادات الادخارية المتاحة حاليا للعملاء.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إنه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تزداد التوقعات بأن يتخذ البنك قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و2% في أكتوبر، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت في وقت سابق هذا العام.

وتابع الخبير الاقتصادي وقد قررت اللجنة في اجتماعها بتاريخ 28 أغسطس 2025 خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00%، على التوالي.

وأضاف أبوالفتوح يرتكز هذا التوجه على تحسن عدة مؤشرات اقتصادية مهمة، أهمها تراجع التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي الأساسي 10.7% في أغسطس 2025، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ 0.9% في نفس الشهر من العام الماضي. كما أن استقرار الجنيه المصري، بفضل تحسن موارد النقد الأجنبي التي وصلت إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس 2025، يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال سبتمبر

تسارع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل في تكاليف الطاقة، الأمر الذي يعزز على الأرجح التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

وارتفع التضخم في الدول العشرين التي تتبنى اليورو إلى 2.2% في سبتمبر، مقارنة بـ2.0% في أغسطس، أما معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، فقد استقر عند 2.3%، رغم ارتفاع أسعار الخدمات، وفقًا لبيانات جديدة أصدرها «يوروستات» اليوم الأربعاء.

وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على التجاوب السريع مع الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته بالحوار المباشر مع شباب ريادة الأعمال فى إطار التزام الحكومة بترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الثقة «مش مجرد كلمة» بل واقع نعمل على تغييره للأفضل والنتائج الإيجابية لحزمة التسهيلات الضريبية أكبر دليل على ذلك.

أسبوع الابتكار فى مصر ٢٠٢٥

وقال الوزير، فى رسائل محفزة لشباب الأعمال خلال مشاركته فى «قمة تكنى» بأسبوع الابتكار فى مصر ٢٠٢٥، إننا نعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف الالتزامات والأعباء الضريبية وتوضيح الرؤية لدى المستثمرين، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية المبسطة التى ارتكزت على تقديم العديد من التيسيرات رسخت لفكر ضريبى مختلف فى التعامل مع شباب الأعمال وصغار المستثمرين والمهنيين.

الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام.

وضع المسنين في مصر

تحرص الدولة دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وذلك بموجب نص المادة (83) من الدستور المصري لعام 2014 والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".

من أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) ما يلي:

تم اعتبار أن العمر 60 سنة فأكثر هو عمر المسنين في مصر، وذلك أخذا في الاعتبار أن سن التقاعد عن العمل الحالي في مصر هو 60 سنة.

أولا: وفقا لتقديرات السكان في 1 /7/ 2025

ارتفع عدد المسنين من 9.3 مليون مسن بنسبة 8.8% من إجمالي السكان عام 2024 ليصل إلى حوالي 9.8 مليون مسن بنسبة 9.1٪ من إجمالي السكان عام 2025.

بلغ عدد المسنين الذكور 4.8 مليون بنسبة 8.5% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.9 مليون بنسبة 9.4% من إجمالي السكان الإناث عام 2025.

ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 69.1 سنة لعام 2024 إلى 69.4 سنة لعام 2025، وارتفع للإناث من 74.1 سنة لعام 2024 إلى 74.4سنة لعام 2025.

المشاط: تراجع الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو إفساح المجال للقطاع الخاص

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي الماضي 2024/ 2025، حيث أظهرت المؤشرات أن الاستثمارات المنفذة شهدت تحولًا في هيكلها خلال العام؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هيكل الاستثمارات شهد تغيرًا مهمًا؛ حيث انخفض الاستثمار العام من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بينما زاد الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، ما يعكس دورًا متزايدًا للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري خلال العام الأخير.

حوكمة الاستثمارات العامة

وأكدت أن هذا التراجع في الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاستثماري. ويأتي هذا التوجه في إطار السياسات الإصلاحية التي تستهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. ويُعد إفساح المجال أمام القطاع الخاص خطوة إيجابية لزيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بصورة أكثر استدامة.

تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي

ويتزامن هذا التطور مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجّه إلى قطاع الأعمال الخاص. ففي عام 2025، أظهر معدل النمو زخمًا أقوى، حيث شهد قفزة حادة في فبراير بلغت 19.9% مع تراجع معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية، قبل أن يتباطأ إلى نحو 7.03% في يونيو، مقارنةً بـ 2.24% في يونيو 2024. ومن المتوقع أن يشهد الائتمان الموجّه إلى القطاع الخاص تسارعًا خلال عام 2025، مدعومًا بدورة التيسير النقدي الجارية، والتي يُرتقب أن تُحسّن تدريجيًا من أوضاع التمويل وتُحفّز الاستثمار الخاص.

التمثيل التجاري: شركة إماراتية تستثمر مليار دولار بمجال إدارة محطات الحاويات بمصر

نظم المكتب التجاري المصري في دبي برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبدالتواب، اجتماعًا بين الفريق المهندس كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل، وفريد بلبواب – الرئيس التنفيذي لشركة Gulftainer الإماراتية، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية والشحن.

جاء ذلك بحضور السفير عصام عاشور – سفير جمهورية مصر العربية لدى الإمارات العربية المتحدة، والسكرتير الثالث التجاري حسين عبدالمنعم حسين – نائب رئيس المكتب التجاري بدبي، وفي إطار الجهود المتواصلة التمثيل التجاري المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء الاجتماع على هامش مشاركة الفريق المهندس كامل الوزير في فعاليات مؤتمر النقل البحري العالمي المنعقد بدبي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

تطلعات الشركة في السوق المصري وخطتها الاستثمارية

واستعرض فريد بلبواب تطلعات الشركة في السوق المصري وخطتها الاستثمارية التي تصل إلى مليار دولار أمريكي، للاستثمار في أحد الموانئ المصرية (شرق بورسعيد، الإسكندرية، دمياط). وتعد شركة Gulftainer من الشركات الرائدة عالميًا، حيث تقدم خدماتها اللوجستية في 10 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير – وزير الصناعة والنقل، على الأهمية الاستراتيجية لدخول الشركة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن موقع مصر الفريد على الممرات الملاحية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، يجعل من مصر وجهة مثالية لمثل هذه الاستثمارات الكبرى. كما رحب سيادته باهتمام الشركة، مشددًا على أن الفرص الاستثمارية المتاحة تمتد لتشمل مختلف الموانئ والمناطق اللوجستية، وليس فقط ميناءي دمياط أو الإسكندرية، وهو ما يتناسب مع حجم وإمكانات شركة Gulftainer.

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 112 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بنحو 10 جنيهات خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة، وذلك بعد القفزة الكبيرة التي شهدها الأسعار بداية من صباح اليوم.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5970 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5230 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 44 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41800 جنيه.

بنك مصر يطلق حملته التوعوية للتحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني

في إطار استراتيجيته الداعمة لتعزيز الثقافة المصرفية لدى عملائه والمجتمع، أعلن بنك مصر عن إطلاق حملته التوعوية الجديدة للتحذير من مخاطر الاحتيال الإلكتروني عبر الرسائل والمكالمات الهاتفية، تحت شعار "أمانة عليك.. توعيهم، نخبي البيانات.. نحمي الحسابات".

تأتي هذه الحملة متزامنة مع شهر التوعية بأمن المعلومات، حيث يركز البنك على رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على سرية البيانات المصرفية والشخصية، وعدم مشاركتها تحت أي ظرف. وتشمل هذه البيانات الأرقام السرية، ورموز التحقق (OTP)، وبيانات البطاقات البنكية، إذ يؤكد بنك مصر أنه لا يطلب مطلقًا هذه المعلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي من قنوات التواصل الاجتماعي.

وتلفت الحملة انتباه العملاء إلى ضرورة الحذر من الرسائل أو الروابط المجهولة التي توهم المستلمين بأنهم قد فازوا بجائزة أو تطلب منهم تحديث بياناتهم، مؤكدة أن الضغط على مثل هذه الروابط أو التفاعل مع هذه الرسائل قد يعرّض حساباتهم المصرفية للخطر.

كما يشدد بنك مصر على أن حماية الحسابات مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي العملاء بكيفية التصرف عند التعرض لمحاولات احتيالية، وتمر بتعزيز ثقافة الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو مكالمات مشبوهة. وفي هذا السياق، يناشد البنك الأطراف الواعية في جميع الدوائر الأسرية والاجتماعية بالمبادرة بإرشاد وتوعية الأشخاص المحيطة بهم، لدرء أي مخاطر احتيالية قد تؤدي إلى فقدان مدخراتهم.

وتتضمن الحملة رسائل مباشرة وسهلة الفهم، يتم نشرها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، بما يساهم في حماية العملاء من الوقوع في فخ أساليب النصب والاختراق.

بهذه المبادرة، يواصل بنك مصر التزامه الراسخ بتعزيز أمن البيانات وتوفير تجربة مصرفية آمنة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، ويسهم في ترسيخ الثقة بين البنك وعملائه.

مصر تستضيف الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية

استضاف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية، تحت عنوان"توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية".

يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية للدول الأورومتوسطية، وصانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

ويُعد المؤتمر، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك المركزي الإسباني(BdE)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط(IEMed)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، منصة للحوار والتعاون بين البنوك المركزية الأورومتوسطية لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام العالمي والإقليمي.

وبهذه المناسبة، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته الافتتاحية، عن ترحيبه بالمشاركين من مختلف دول المنطقة.

المؤتمر يمثل فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين دول حوض البحر الأبيض

وأكد أن استضافة هذا المؤتمر رفيع المستوى تعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أكد أن المؤتمر يمثل فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب عملًا مشتركًا لمواجهة التحديات.

الرقابة المالية تصدر ضوابط مباشرة نشاط الوساطة في التأمين رقميا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (198) لسنة 2025 بشأن الضوابط الخاصة بمباشرة شركات الوساطة في التأمين لأعمالها رقميًا، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية تدعم استخدام التكنولوجيا المالية في مجال التأمين، وتنفيذًا للضوابط التي نص عليها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

ضوابط وشروط القرار

ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، والراغبة في مباشرة أعمالها رقميًا، باستيفاء عدد من المتطلبات، هي أن يكون لديها ترخيص ساري من الهيئة، بمزاولة النشاط رقميًا، وتقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة، وتحديد المنتجات والخدمات الرقمية المزمع تقديمها، مع الالتزام بمتطلبات الخدمات الرقمية والأمن السيبراني وفق قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (139) و(140) لسنة 2023، وتقديم عرض حي للمنصة الرقمية متضمنًا نتائج اختبارات الاختراق والثغرات للهيئة.

الدولار الأمريكي تحت الضغط مع دخول واشنطن أول إغلاق حكومي منذ 7 سنوات

يتجه الدولار الأمريكي إلى تسجيل أطول سلسلة خسائر في شهر، مع بدء أول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة منذ سبع سنوات تقريبا.

تراجع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري

وتراجع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري لليوم الرابع، منخفضًا بنسبة 0.2% إلى أدنى مستوى في أسبوع، وتراجعت العملة الخضراء مقابل كل نظرائها في مجموعة العشر الكبرى (G10)، فيما قاد الين المكاسب ليرتفع إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين.

تأثير الإغلاق الحكومي على الدولار

ويظهر التاريخ أن الإغلاق الحكومي له تأثير سلبي على العملة الأمريكية، وهو نمط ترددت أصداؤه في سوق عقود الخيارات، وتشير عمليات عكس المخاطر التي تقيس فجوة الطلب بين الصفقات المرجحة للارتفاع ونظيرتها المراهنة على الانخفاض، إلى مزيد من المخاطر الهبوطية خلال الشهر المقبل.

المشاط تتابع مع رئيس "المركزي للإحصاء" استعدادات إجراء التعداد العام للسكان والإسكان

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمتابعة استعدادات الجهاز لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، والوقوف على جهود تطوير البنية التحتية للجهاز، وإعداد المسوح المختلفة.

وفي بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار القائم على الأدلة.

تعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027

وناقشت «المشاط»، تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكدةً أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعّالة مبنيّة على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.

الصناعات الهندسية: الاقتصاد المصري يسجل نموا مدعوما بمرونة سعر الصرف وقوة الجنيه

أكد المهندس مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي 2024-2025، متجاوزًا المستهدف الحكومي، بدعم أساسي من أداء الربع الأخير، حيث سجل الاقتصاد الكلي تحسنًا غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل مرونة سعر الصرف وقوة الجنيه التي عززت ثقة المستثمرين في العملة المحلية.

وأوضح جاد أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% فقط في العام السابق 2023-2024، ليتخطى بذلك المعدل المستهدف المقدر بنحو 4.2%.

نظرة وكالات التصنيف الائتماني العالمية لمصر

وأضاف مصطفى جاد أن هذه النتائج ستنعكس إيجابًا على نظرة وكالات التصنيف الائتماني العالمية لمصر – فيتش، ستاندرد آند بورز، وموديز – التي تستعد لمراجعة التصنيف الائتماني خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن استقرار السيولة وارتفاع مؤشرات الاقتصاد يمثلان عوامل دعم رئيسية، فيما يبقى الدين الخارجي أبرز التحديات أمام أي ترقية محتملة.

ولفت جاد إلى أن الربع الأخير من العام المالي الماضي سجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، حيث بلغ نحو 5% مقارنة بـ2.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة وتحقيق قفزة قوية في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بعد انكماشه في العام السابق.

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

تعرض تطبيق انستاباي للمدفوعات اللحظية، لعطل فني مفاجئ تسبب في توقف عمليات التحويل المالي، بالإضافة إلى عدم تمكن العديد من المستخدمين من فتح التطبيق.

عطل تطبيق انستاباي

وعانت شريحة كبيرة من المواطنين من عدم الوصول إلى خدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، وظهور رسالة تفيد بأنه جاري تحديث الخدمة.

وأكد المستخدمون أن العطل يظهر عند فتح التطبيق، حيث تظهر رسالة بعدم إمكانية إتمام العملية، وعدم قدرتهم على الوصول إلى أرصدة حساباتهم.

مع زيادة إمدادات "أوبك+"، صادرات النفط السعودية تقفز لأعلى مستوياتها في 18 شهرا

قفزت صادرات السعودية من الخام إلى أعلى مستوياتها منذ 18 شهرا في سبتمبر، في إشارة إلى أن حصة المملكة من زيادات إنتاج تحالف "أوبك+" بدأت تصل إلى الأسواق العالمية.

وبلغ إجمالي الصادرات 6.42 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات تتبع الناقلات، بزيادة تجاوزت 600 ألف برميل يوميا مقارنة بأغسطس، وأظهرت أرقام "كيبلر"، و"فورتيكسا" أيضا ارتفاعا في التدفقات، بحسب وكالة بلومبرج.

صادرات النفط السعودية

عادة ما تستهلك السعودية المزيد من النفط محليا خلال الصيف نتيجة الحاجة إلى توليد المزيد من الكهرباء في الأشهر الأكثر حرارة، وهذا يعني أن صادراتها من الخام لم تشهد قفزة في يوليو وأغسطس، رغم زيادة الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

تونس ضيف شرف معرض تراثنا 2025

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على مشاركة مختلف الدول في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة مع مصر، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة في الصناعات التراثية.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث يقام معرض تراثنا بداية من يوم السبت القادم، ويستضيف المعرض في دورته هذا العام جمهورية تونس الشقيق كضيف شرف مع مشاركة متميزة للإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولتي الجزائر وباكستان.

باسل رحمي: نعمل على أن يكون معرض تراثنا ملتقى إقليمي ودولي لتعزيز الروابط الثقافية بين مصر والعالم



وأوضح رحمي أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب تلك المشروعات للانفتاح على أسواق تصديرية جديدة وتبادل الخبرات المشتركة بما يعزز من قدرتهم على تنفيذ منتجات تلبي احتياجات الجمهور المتنوع في المنطقة من جهة وتوافق المعايير التصديرية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته السابعة 2025 يستضيف 5 دول وهي تونس كضيف شرف للمعرض، كما تشارك كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولتي الجزائر وباكستان بأجنحة مميزة في فاعليات المعرض.

وزير الاستثمار: مصر ماضية قدما في تعزيز بيئة الأعمال

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإندونيسيا.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة.

واستعرض اللقاء فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم منتديات أعمال مشتركة في القاهرة وجاكرتا، بما يدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ويعزز الاستثمارات المتبادلة.

قطاع الأعمال: تحديث شامل لمصانع "النصر" يشمل خطوط الإنتاج والخامات

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير والتحديث بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

تفقد الوزير تطوير عدد من المصانع والخطوط الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز قدرات الشركات التابعة وتحقيق التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP والمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

شملت الجولة متابعة تطوير مصنع الخامات متعددة الأغراض، ومصنع المستحضرات الصيدلية الصلبة، ومصنع المحاليل الوريدية، بالإضافة إلى خطوط إنتاج المستحضرات البيطرية، كما تضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل المخازن ومحطات المياه، إلى جانب إنشاء مصنع جديد لإنتاج المطهرات، وذلك بهدف تعظيم القيمة الإنتاجية للشركة وتوسيع نطاق منتجاتها وزيادة القدرة التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا، مع قرب انتهاء موسم المانجو لعام 2025، إذ تستعد الأسواق لمغادرة ملكة الفواكه الصيفية من الأصناف الشعبية والمحببة للمصريين خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

أسعار المانجو اليوم الأربعاء

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، إضافة إلى سعر كيلو المانجو في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية؛ في السطور الآتية:

سعر المانجو اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية

البداية مع أسعار المانجو اليوم؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إذ بلغ متوسط سعر كيلو المانجو بلدي نحو 47.5 جنيه، فيما تراوح أعلى سعر لكيلو مانجو بلدي نحو 60 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا أقل سعر.

أسعار المانجو في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، التي سجلت ارتفاعات ملحوظة، مع قرب إنتهاء الموسم، فهي كالأتي:

تراوح سعر مانجو نعومي من 40 إلى 84 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الثمرة.

تراوح سعر كيلو المانجو العويسي بين 95 و150 جنيهًا.

تراوحت أسعار المانجو كنت بين 43 و45 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مانجو فص بين 100 و160 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر مانجو عويس معبأة في كرتونة وزن 1.5 كيلو نحو 220 جنيهًا.

سعر كيلو المانجو اليوم في السلاسل الغذائية

بلغ سعر مانجو هايدي نحو 45 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر مانجو جولك نحو 60 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو مانجو فونس نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المانجو تومي نحو 80 جنيهًا.

كيلو مانجو الفص العويس يسجل 215 جنيهًا

بلغ سعر مانجو زبدية وزن كيلو نحو 60 جنيهًا. بلغ سعر مانجو فص عويس وزن كيلو نحو 215 جنيهًا. بلغ سعر مانجو كيت وزن كيلو نحو 55 جنيهًا.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.589 تريليون جنيه.

المؤشر “إيجي إكس 30”

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 36769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 45101 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 16529 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3999 نقطة.

وثبت مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" عند مستوى 11018 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14617 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3674 نقطة.

