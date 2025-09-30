الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
رئيس الرقابة المالية: بناء قواعد البيانات وتحليلها أساس نجاح صياغة السياسات

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، طلاب ودارسي العلوم الاكتوارية في ختام منتدى أعمال المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين (SOA) لعام 2025، الذي نظمته الجمعية بالقاهرة، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالشراكة مع اتحاد شركات التأمين المصرية.

 

تضمن المنتدى الذي استمر على مدار 3 أيام جلسات نقاشية، وحوارات تفاعلية تناولت الدور المتطور للاكتواريين في عالم يتأثر بشكل رئيسي بالمخاطر والفرص الجديدة، من بينها تغير المناخ، والمخاطر السيبرانية، والصراعات العالمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.   

شمل الحضور طلاب بمرحلة التعليم قبل الجامعي وخريجين وطلاب الجامعة الأمريكية وجامعتي القاهرة وعين شمس، وألقى الدكتور فريد في كلمته، الضوء على مهنة الاكتواري في مصر،  وأهمية مهنة الخبراء الاكتواريين مؤكدًا تقديره لدور مهنة الخبراء الاكتواريين وأهميتها المحورية في الأسواق المالية، ليس فقط في مجال التأمين وإنما في مجالات أوسع مثل والاستثمار، والتخطيط المالي، والقطاع المصرفي.

 

 

قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الخبراء الاكتواريون هم في قلب إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، في عالم أصبح مليء بالتقلبات مثل مخاطر المناخ، والتحولات الديموغرافية، وتقلبات الأسواق، توفر مهنة الاكتواري أدوات ضرورية لتعزيز القدرة على الصمود والمرونة في مواجهة التقلبات.

 

أوضح أن القيادة في القطاع المالي تتطلب الموازنة بين الابتكار والتحفظ، ودعم الكفاءات المهنية مثل الاكتواريين لضمان سلامة الأسواق، مؤكدًا تقديره لدور الخبراء الاكتواريين نظرًا لدورهم المحوري في الأسواق المالية بكل تخصصاتها.

 

وقال: "اللي له صنعة مبيغلبش"، موضحًا أن "صنعة" الاكتواريين تعتمد على تحليل البيانات بهدف اتخاذ قرارات مالية تأمينية على أساسها، مشيرًا إلى أن بناء قواعد البيانات وتحليلها هو أساس نجاح صياغة السياسات المالية وتنفيذها على أرض الواقع.

 

أضاف الدكتور فريد، أن زكاة العلم نشره، فهو علم نافع وأجر دائم لصاحبه، كما نصح الشباب والطلاب باستمرارية التعلم لتحقيق تطلعاتهم حيث لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.

 

أكد انفتاح الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاون مع الهيئات المهنية، والجامعات، لزيادة الوعي بأهمية مهنة الاكتواري في الاقتصادات بشكل عام، وأوضح أن الاكتواريون سيواصلون دورهم في صياغة أسواق مالية مستقرة مرنة، ومستدامة، ومبتكرة في مصر وخارجها.

 

وأسفرت جهود التعاون المشتركة عن إتمام التعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية، وعدد من المؤسسات التعليمية سعيًا لتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للانضمام إلى سوق العمل في شركات التأمين العاملة في مصر، وذلك عبر تأهيل الخريجين في مرحلة التعليم بعد الجامعي لذوي التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية، وذلك لزيادة أعداد المؤهلين في العلوم الاكتوارية لسد العجز في هذا التخصص الهام لدعم فرص نمو هذا القطاع الحيوي ليس فقط للقطاع المالي غير المصرفي فحسب بل للاقتصاد المصري ككل. 

 

ونتج عن ذلك تخريج 15 طالبًا من الدفعة الأولى لدبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية منهم 12 اجتازوا المسار الأول من الدبلومة ونجح 3 طلاب بالمسار الثاني في اجتياز امتحان الرياضيات المالية من جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA)، وذلك استكمالًا لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع في نهاية عام 2023، بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة واتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية خلال العام الجاري.

