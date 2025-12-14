هل نشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب؟ رئيس الشعبة يرد

18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن سوق الذهب يشهد حالة من التحرك المستمر والتغير السريع في الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تعد ثابتة أو يومية فقط، بل تتحرك لحظيًا وقد تتغير من دقيقة إلى أخرى، تأثرًا بما يشهده العالم من تطورات اقتصادية وسياسية متلاحقة.

تحركات أسعار الذهب لم تعد استثنائية.. والتغير قد يصل إلى 15 مرة يوميًا

اسعار الذهب اليوم، وأوضح واصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن تقلبات أسعار الذهب ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لأكثر من 15 عامًا، حيث أصبح من المعتاد أن يتغير سعر الذهب صعودًا أو هبوطًا نحو 15 مرة في اليوم الواحد، بالتوازي مع التحركات السريعة في البورصات العالمية وأسواق المال.

الفضة تدخل دائرة التقلبات بقوة.. وتغيرات أسعارها أصبحت ملحوظة

أسعار الذهب، وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن ما يحدث في أسعار الفضة يُعد أمرًا جديدًا نسبيًا مقارنة بالذهب، لافتًا إلى أن الفضة لم تكن تشهد سابقًا هذا القدر من التغيرات المتلاحقة، إلا أن المرحلة الحالية فرضت واقعًا جديدًا داخل سوق المعادن الثمينة، مع زيادة الاهتمام العالمي بها.

الحروب العالمية تدفع المستثمرين نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن

وأكد إيهاب واصف أن الحروب والصراعات العالمية تُعد من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار الذهب، موضحًا أن الأزمات الجيوسياسية تدفع المستثمرين حول العالم إلى اللجوء للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا لحماية رؤوس أموالهم، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

بنوك وصناديق استثمار عالمية ترفع الطلب على الذهب والمعادن الثمينة

ولفت واصف إلى أن الطلب على الذهب لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يشمل بنوكًا مركزية وصناديق استثمار عالمية كبرى، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار عالميًا ومحليًا، مؤكدًا أن هذا الإقبال المؤسسي يعزز من مكانة الذهب كأداة استثمار طويلة الأجل.

ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 80% والمواطنون يتجهون لسبائك الادخار

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن أسعار الفضة سجلت ارتفاعًا وصل إلى نحو 80%، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين بدأوا يتجهون لشراء سبائك الفضة باعتبارها وسيلة للادخار، إلا أنه شدد على أن الاستثمار في الفضة يظل أكثر مخاطرة مقارنة بالذهب.

الذهب يظل الخيار الأكثر أمانًا رغم صعود الفضة واستخداماتها الصناعية

سعر الذهب، وأوضح واصف أن الذهب ما زال الخيار الأفضل للاستثمار الآمن، في حين أن الفضة تتأثر بعوامل إضافية، من بينها توسع استخدامها في صناعات استراتيجية مثل الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما ساهم في زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها عالميًا.

شائعات السبائك المغشوشة قديمة ولا وجود لها في الأسواق حاليًا

وعلّق إيهاب واصف على ما يتم تداوله بشأن وجود سبائك ذهب أو فضة مغشوشة في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الأحاديث قديمة ويجري إعادة تداولها دون سند حقيقي، مشددًا على أنه لا توجد حاليًا أي ظاهرة لسبائك مغشوشة داخل السوق المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.